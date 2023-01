Los catalizadores de los coches se han convertido en algo muy preciado para los delincuentes. Contienen minerales preciosos que los hacen atractivos en el mercado negro.

"Este coche es un coche híbrido, que no hace ruido al ponerlo en marcha. Cuando llegué fui al mecanico, no hice más que ponerlo en marcha y lo primero que me dijo: 'te han robado el catalizador'", ha relatado a TVE Emilio Adeva.

A Miguel le robaron el catalizador de su coche a plena luz del día en un aparcamiento público en Torredembarra, en Tarragona. En Lleida, la policia local pilló hace unos días infraganti a un ladrón reincidente.

"Cogen un gato de coche, lo llevan en la mochila mismo, lo levantan lo suficiente para introducirse y con una sierra cortan el tubo de escape y extraen el catalizador", explica Juan Carlos Moreno, subinspector de la Guardia Urbana de Lleida.