El PP ha avanzado al Gobierno que podrá contar con su apoyo y "lealtad" en la posible entrega de carros de combate a Ucrania y ha insistido en que la ministra de Defensa, Margarita Robles, debe comparecer de forma urgente en el Congreso para explicar las razones que impulsarán dicho envío.

En rueda de prensa en la sede del PP, la secretaria general del partido y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha remarcado que el Congreso "tiene derecho a conocer la decisión del Gobierno" ante un asunto "relevante", del que además debería haber informado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al principal líder de la oposición. Y es que este miércoles, la ministra de Defensa anunció que España estaba "dispuesta" a enviar estos tanques siempre y cuando fuera en coordinación con los países aliados.

Gamarra, que ha lamentado que el PP conozca por los medios de comunicación la intención del Gobierno de enviar carros de combate a Ucrania, ha asegurado que Robles tiene que dar cuenta de "qué quiere hacer y de qué dispone" en relación al número de tanques que posee España y a su estado.

"Sin descuidar la protección de nuestras fronteras", ha señalado tras remarcar que el Ejecutivo contará con el apoyo del PP, que es un partido que no ha puesto "ni una sola enmienda" al presupuesto que incrementa el gasto en Defensa.

Fuentes cercanas a los populares inciden a Efe en que este envío de material militar pesado a Ucrania debería ser votado en el pleno del Congreso, tal como piden algunos socios de investidura como ERC y EH Bildu, por lo que si fuera así el Ejecutivo contaría con el aval del PP.

Critica que el Gobierno no les informe sobre la política exterior

Sin embargo, Gamarra ha sido muy crítica al señalar que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no haya sido informado sobre asuntos de política exterior, y no haya habido ningún contacto ni parlamentario, ni ministerial.

"Lo lógico es que nosotros y el líder del PP no tenga que especular porque tenga la información de primera mano", ha incidido Gamarra tras resaltar que hay asuntos como la Defensa o los Asuntos Exteriores que deberían tener los "canales abiertos" entre Ejecutivo y el principal partido de la oposición. "Y no es peligroso, no se van a utilizar, es por calidad democrática", ha puntualizado.

El PP ya ha registrado la petición de comparecencia de Robles en la Comisión de Defensa, aunque considera que tendría que haber sido a petición propia porque "lo que le pide todo el arco parlamentario es lo normal".