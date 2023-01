El Govern presenta el projecte arquitectònic dels edificis del Parc Sanitari Nou Son Dureta

El Govern ha presentat aquest dijous el projecte arquitectònic dels dos edificis per a pacients de mitjana i llarga estada del Parc Sanitari Nou Son Dureta. Aquestes construccions, dotades de tres mòduls cadascuna, acolliran els hospitals de mitjana estada (Àrea A) i de llarga estada (Àrea B). La superfície total del complex és de 82.822 m², dels quals 67.362 m² es destinen a superfície hospitalària i 15.460 m² a aparcaments (amb 542 places). Les zones enjardinades ocuparan 48.793 m².

El projecte ha estat presentat per la UTE Ghesa-Rafael de la Hoz-Maria Nicolau i assoleix una integració arquitectònica i paisatgística . El disseny integra aspectes mediambientals i socials: hi ha predomini de zones enjardinades sobre espais pavimentats i aplica estàndards d’accessibilitat i ergonomia. També preveu mesures de sostenibilitat i estalvi energètic.

El pressupost global és de 178,4 M€.

“ Inversió decidida del Govern “

Per part seva, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha destacat que és una «inversió decidida del Govern que forma part del Pla d’Infraestructures de 300 milions d’euros i que ens permet complir el compromís adquirit amb el nou Son Dureta malgrat la pandèmia». El Servei de Salut ha duit a terme l’adjudicació provisional de la construcció de l’Edifici B (que preveu tres mòduls) i l’adjudicació provisional de la demolició de les edificacions de la parcel·la on s’ubicarà l’Edifici A.

Es començarà per la construcció de l’Edifici B, on s’hi ubicaran els serveis principals (instal·lacions de climatització, cuines, tractament d’aigües…) que compartirà tot el complex sanitari. En relació amb l’Edifici B, el projecte de construcció s’ha adjudicat de manera provisional a l’UTE formada per les empreses FCC i Construye Capital, per valor de 61.597.000 €. L’adjudicació definitiva està prevista a principis de febrer, moment en el qual s’obre un període de quinze dies per presentar-hi recursos. Si no s’hi presenten, a principis de març es podria formalitzar el contracte per a l’inici de les obres. El termini de construcció previst és de trenta-sis mesos.