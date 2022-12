Els col·legis oficials de veterinaris (COVIB) i de Psicologia (COPIB) de les Illes Balears alerten del nociu impacte de la pirotècnia damunt la salut dels animals i de les persones i demanen a les corporacions locals que prenguin mesures al respecte davant l’arribada de les festes de Nadal.

Els representants legals de veterinaris i psicòlegs han enviat a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) una carta i un document amb una sèrie de recomanacions i propostes de regulació i convivència. La intenció és que la FELIB remeti aquesta informació a totes les corporacions locals de les Illes Balears perquè actuïn en conseqüència. El president del COVIB, Ramon Garcia, i el degà del COPIB, Javier Torres, han signat el document.

Les propostes enviades han estat elaborades pel Grup d’Especialistes en Medicina del Comportament Animal (ETOCOVIB) i compten amb el vistiplau del COPIB, que ha fet les seves aportacions. S’advoca per la realització de campanyes de sensibilització que siguin a la vegada educatives (cartells, vídeos), per arribar de la forma més didàctica possible a una ciutadania que no sempre coneix aquesta realitat; la regulació dels horaris i llocs en que es pot fer us de la pirotècnia i el control dels llocs de venda; i la promoció d'altres possibilitats com la pirotècnia més silenciosa o els espectacles amb drons.

L’objectiu d’aquesta acció és la millora de la convivència , amb la reducció de la durada d’aquestes activitats, la conscienciació de la població sobre l’impacte de la pirotècnia en els animals i les persones afectades, així com el possible ús de pirotècnia més silenciosa o la seva substitució per espectacles de llums o altres alternatives.

Efectes en animals i persones

“En el cas dels animals, tant domèstics com silvestres, l’impacte és destacable“

“En el cas dels animals, tant domèstics com silvestres, l’impacte és destacable, generant problemes de salut a causa de la por i l’ansietat provocades, fet que afecta directament al seu benestar. Tots els cossos policials coneixen que l'endemà de Cap d'Any trobaran un número d'animals que s'han extraviat en el seu intent infructuós per fugir de l'escàndol. Això els que tenen sort i són trobats. D’altres no sobreviuran o quedaran amb seqüeles etològiques a llarg termini”, assenyala Ramon Garcia.

Segons s’explica en el document, en el cas de les persones “estan ben reconegudes les seves implicacions en la salut psicològica de determinats col·lectius com és els infants petit i, molt especialment, de les persones que pateixen hiperacúsia, que és el cas de les persones amb TEA (Trastorn de l’espectre autista), que està demostrat que no perceben els estímuls auditius d’una manera normal, fet que els condiciona a reaccionar molt significativament en front de renous d’alt impacte, com és el cas de coets, petards i focs pirotècnics emprats habitualment en les celebracions de les festes nadalenques. Sentiments de por, ansietat i ira són alguns dels símptomes que experimenten”.

“És una realitat que aquesta problemàtica s’haurà d’abordar més prest que tard, tant per motius de salut pública com de benestar animal“

El president del COVIB assegura que “som conscients del breu termini per poder aplicar la totalitat de les propostes presentades però és una realitat que aquesta problemàtica s’haurà d’abordar més prest que tard, tant per motius de salut pública com de benestar animal”. El COVIB i COPIB s’han posat a disposició de l’ajuntament que ho necessiti per donar suport a les iniciatives que prenguin i per oferir la col·laboració per treballarne conjuntament.