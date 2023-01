El año electoral ha arrancado este martes también en el Congreso de los Diputados con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta de las medidas puestas en marcha contra la crisis derivada de la guerra en Ucrania, y cuyo último paquete ha sido convalidado en un debate previo en la Cámara Baja. En un intenso pleno, menos bronco que en otras ocasiones, Sánchez ha acusado a la derecha de no defender las conquistas sociales por "por miedo o cálculo electoral", a lo que el PP le ha recriminado su proyecto de "parálisis" y le ha situado ya "en tiempo de descuento".

Se trata del primer pleno parlamentario de un año marcado por las elecciones autonómicas y municipales en el mes de mayo y las generales previstas para diciembre. Consciente de ello, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado la intervención para defender la "respuesta social" que a su juicio ha desplegado durante estos más de tres años de legislatura en beneficio de "la mayoría social", frente a las "recetas neoliberales" de la derecha que tienen como único objetivo -ha dicho- beneficiar a una "minoría privilegiada".

Asimismo, ha hecho alusión al polémico protocolo antiaborto en Castilla y León, y ha asegurado que "no le temblará la mano" para defender las conquistas sociales en España: "Los derechos conquistados no se cuestionan, se defienden, se acatan y se ejercen. Si a otros, por miedo o por cálculos poselectorales, les tiemblan las piernas para defenderlos, les digo que al Gobierno jamás le va a temblar la mano. No vamos a ceder ni un milímetro", ha defendido.

La oposición, por su parte, ha cargado contra la gestión "errática" del Gobierno, haciendo alusión a normas como la ley del 'solo sí es sí' o la reforma del delito de sedición, y ha reprochado a Sánchez sus "aires de triunfalismo económico" mientras “millones de españoles están pasando grandes dificultades”. También se han sucedido las críticas cruzadas por parte de Vox al PP a cuenta del protocolo antiaborto de Castilla y León y la propuesta del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada.

Ante este contexto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha interrumpido el pleno en varias ocasiones para pedir a los diputados que se ciñesen a la cuestión de debate. Entre otras, se ha dirigido a la líder del Grupo Popular, Cuca Gamarra, o la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

PP y Vox critican las políticas "erráticas" del Gobierno En el turno de réplica, la secretaria general del PP ha criticado la gestión "caótica" del Ejecutivo, que a su juicio está sumiendo el país "en la parálisis", y ha reivindicado el "proyecto de cambio" de su partido, "un proyecto de modernización, de convivencia y de estabilidad”, ha dicho. La número dos del PP ha aludido a la necesidad de "dejar atrás la polarización" y "promover como lugar de encuentro la política” gestionando “bien y para todos”. “Este es el proyecto de Feijóo”, ha trasladado Gamarra, para a continuación proclamar que “del sanchismo se sale y el año para hacerlo es 2023”. Gamarra ha aprovechado su intervención para cargar contra Sánchez por otros asuntos, por ejemplo los “nefastos efectos” de la denominada ley del 'solo sí es sí’. “El feminismo de Sánchez es mentira”, ha sentenciado, para después subrayar que la sociedad demanda “actuar y rectificar” esta ley, pues ya conlleva la rebaja de pena de 261 condenados. "Se da toda la prisa en hacer el Código Penal a la medida de sus socios independentistas, pero no para revisar la ley del 'sólo sí es sí' (...) Usa ley para apuntalarse en el poder", ha añadido. “Cuca Gamarra (PP) pide a Sánchez que rectifique con la ley del 'solo sí es sí':



"No solo no ha pedido perdón, sino que hemos visto que miembros de su Gobierno bromean en torno al dolor de las víctimas"



▶https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/YTj7Z2OKL9“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 24, 2023 También contra la gestión del Gobierno ha cargado el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha dicho que genera "ruina" e "indignación". "No es verdad nada de lo que usted dice porque la primera piedra de la edificación de este Gobierno ha sido la mentira a los propios electores socialistas. Nadie puede fiarse de usted (...) No hay nada más que ver a sus socios de investidura para entender la desconfianza que genera usted cada vez que sale fuera de nuestras fronteras", ha recalcado. Pero no solo para el Gobierno han ido dirigidas las críticas. Abascal ha cargado contra el líder de los populares por "desautorizar" al Ejecutivo de Castilla y León respecto a las medidas para mujeres embarazadas y, también, por su oferta al PSOE para "repartirse el poder" y volver al bipartidismo con la propuesta para que gobierne la lista más votada. En su opinión, "nunca ha habido más motivos para censurar al Gobierno" y ha pedido al PP que "no tenga miedo": "Los españoles necesitan una alternativa", ha insistido. “Santiago Abascal (VOX) al PP: "¿Por qué han desautorizado a un gobierno cuya Consejería de Sanidad, de su propio partido, ha anunciado medidas que solo ofrecen más información, asistencia y alternativas? ¿Necesitaban permiso del PSOE?"



▶https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/A4IxxiPwX6“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 24, 2023 "Por desgracia, España tiene peor calidad democrática desde que usted es presidente", ha dicho la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha acusado al presidente del Gobierno de haber hecho un Código Penal a medida "para cuatro delincuentes", de controlar la Fiscalía hasta un punto que nadie se había atrevido y de "presionar a los jueces". "Usted no es progresista, lo que está es utilizando medidas para aguantar un día más", ha puntualizado. En el turno de réplica, Sánchez ha reprochado a Gamarra que no acudiera a la manifestación del pasado sábado contra el Gobierno, sobre todo si creen que España "va camino de una dictadura", ha dicho. Además, ha defendido la reforma del delito de sedición con el fin de "homologar nuestra legislación a la europea" y ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo con "el feminismo". "Usted puede seguir con sus autogolpes imaginarios, pero no vuelva o intente atacar el derecho de interrumpir voluntariamente a las mujeres o cualquier otro derecho de las mujeres porque no lo vamos a tolerar ni lo vamos a consentir", ha espetado a Abascal.