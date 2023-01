Clases de Inglés desde el primer año de vida, de Robótica o las tradicionales de Matemáticas, Física o Lengua, en academias o con profesores que acuden a casa. La dispar inversión de las familias en clases particulares, a las que destinan 1.700 millones de euros por curso, está "incrementando la brecha de desigualdad en materia de educación que existe", según advierte el autor del estudio Educación en la Sombra en España de EsadeEcPol, Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar (UNED) y senior policy fellow del think tank.

Aunque el porcentaje de estudiantes que reciben clases particulares es "muy considerable" en todos los hogares con hijos en edad escolar, solo el 30% de los alumnos de las familias con menos ingresos recibe formación fuera de las aulas frente al 60% de las que más ganan, según este estudio. El gasto medio por alumno es también mayor en el caso de los hogares con más recursos -tres veces más que en los hogares más pobres tanto en la red pública como en la concertada- y sus clases están más enfocadas a conseguir una "ventaja competitiva" -por ejemplo, con los idiomas- que a reforzar o recuperar una asignatura como pueden ser las matemáticas.

"En este siglo XXI el mecanismo de reproducción de la desigualdad de la educación en España va a tener cada vez más que ver con este mercado de las clases particulares. Es la manera en la que se van a distinguir los hogares más pudientes", señala Moreno a RTVE.es. De hecho, de cada tres euros que se invierten en clases particulares, dos van a ampliar y perfeccionar conocimientos y uno, a evitar suspender la asignatura en la que un hijo va rezagado.

1.700 millones en un bien de primera necesidad 'de facto'

El estudio actualiza los datos publicados hace un año, basados en la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, incorporando la Encuesta de Gasto de Hogares en Educación del curso 2019/2020. La primera conclusión es que las familias destinan mucho más dinero a las clases particulares de lo que se pensaba: 1.700 millones frente a los 850 millones estimados hace doce meses. Los estudiantes que reciben clases son también muchos más: un 47% de media (el 46,5% de los alumnos de la pública y el 50,1% de la concertada) frente al 24% estimado antes.

"Se comporta de facto como si fuera un bien de primera necesidad -apunta Moreno-. No es que lo sea, pero las familias se están comportando como si lo fuera. Ves que caen otros gastos como alimentación, ropa, etc… pero no el de las clases particulares", cuyo gasto ha subido en los últimos 15 años de forma sostenida con la única excepción de la pandemia.

La demanda no ha dejado de crecer. Ana, que vive en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, pidió hace unos días ayuda a otros padres en un grupo de Whatsapp de antiguos alumnos de su colegio. Necesitaba un profesor de refuerzo de Matemáticas e Inglés para su hijo pequeño de 13 años, que está en Segundo de la ESO, pero no encontraba a nadie. "Hace unos años busqué para él y para el mayor clases también de Matemáticas e Inglés y no me costaba tanto como ahora", explica. Al final ha conseguido una profesora que le va a ayudar con las dos asignaturas hora y media a la semana.