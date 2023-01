Madonna actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 1 de noviembre

La gira mundial de Madonna, The Celebration Tour, recalará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 1 de noviembre, en la que será la única parada en España anunciada hasta ahora, según ha informado este martes Live Nation.

Madonna ha dado a conocer este martes su nuevo proyecto con un vídeo viral que hace un guiño a su película Truth or Dare y en el que han participado Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre y Amy Schumer.

En el vídeo, Madonna anuncia que la gira será una celebración de sus 40 años de carrera, que incluirá temas de todas las épocas y que empezará en Vancouver (Canadá) el sábado 15 de julio.Madonna has just announced ‘The Celebration Tour’: 4 decades of music and her greatest hits!!

Tras recorrer Vancouver y, entre otras, las ciudades estadounidenses de Detroit, Chicago, Nueva York, Miami y Los Ángeles, la artista viajará a Europa, donde actuará en once ciudades a lo largo del otoño, entre ellas Londres, Barcelona, París y Estocolmo.

The Celebration Tour finalizará en Ámsterdam (Países Bajos) el viernes 1 de diciembre, en el espacio Ziggo Dome.

La gira rendirá homenaje a la ciudad de Nueva York, en la que empezó su carrera musical, y contará con la participación especial de Bob the Drag Queen, también conocido como Caldwell Tidicu, que abrirá todos los conciertos de la gira mundial.