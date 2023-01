De esta forma, el martes, 17 de enero, se espera que las precipitaciones se produzcan de forma casi generalizada en la Península y Baleares, siendo menos probables en el área mediterránea peninsular. Una bajada de las cotas de nieve durante el día hará que dichas precipitaciones sean en forma de nieve por encima de los 600-700 metros en la mitad norte peninsular. Durante este día continuarán las rachas muy fuertes de viento, tendiendo a remitir al final del día.

A partir del próximo miércoles, 18 de enero, aunque con un alto grado de incertidumbre, se espera que continúe este episodio invernal, con un descenso acusado y generalizado de las temperaturas, así como un descenso aún mayor de las cotas de nieve, dando lugar a nevadas por encima de los 400 metros en amplias zonas de la mitad norte peninsular y por encima de los 600-700 metros en el sureste peninsular.

Ya para el jueves, aunque es probable que continúen las bajas temperaturas, se espera que las precipitaciones tiendan a remitir, restringiéndose al tercio norte peninsular. Durante el viernes 20 continuará la entrada de aire húmedo por el noreste, pero será gradualmente menos frío, y se mantendrán las lluvias en el extremo norte peninsular. La Agencia cree probable que el sábado 21, la masa de aire ártico sea sustituida por otra más templada y se dé por finalizado este "episodio invernal"

Durante las nevadas, Protección Civil recomienda prestar atención a las informaciones meteorológicas de los medios de comunicación, llevar ropa y calzado adecuados a las bajas temperaturas, no realizar ejercicios físicos excesivos y tener a mano velas, linternas y pilas y evitar que el frío afecte al rendimiento de la batería de los teléfonos móviles.



Se pide a las familias que tengan una reserva de la medicación que requiera regularmente alguno de sus miembros. También se recomienda revisar los tejados y bajadas de agua y los sistemas de calefacción para que estén en perfectas condiciones de uso. Se insta, además, a tomar medidas para evitar la intoxicación producida por braseros de carbón picón, estufas de leña, o de otro tipo.



Para los casos desplazamiento, se recomienda evitar el coche si no es imprescindible. En caso de no tener más remedio, se aconseja no viajar solo, revisar el vehículo a fondo y llevar cadenas, radio, pala, cuerda, linterna, teléfono móvil con su cargador, ropa de abrigo, y también algún alimento rico en calorías (chocolate o frutos secos). En el caso de que el temporal sorprenda dentro del coche, se aconseja permanecer en su interior, mantenerlo en marcha con la calefacción puesta, dejar una ventanilla para renovar el aire y evitar dejarse vencer por el sueño.