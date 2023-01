Diciembre acabó como el mes más trágico para la violencia de género desde 2008 con 11 asesinatos (y uno en estudio) y enero ha comenzado con cuatro feminicidios en 24 horas, poniendo así, encima de la mesa, una preocupación que, no obstante, viene de largo. Algo más del 40% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2022 había denunciado al agresor, pero "solo en seis ocasiones se acordó la orden de protección y en otras cuatro ocasiones se había dictado sentencia condenatoria", según ha explicado este miércoles la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, Teresa Peramato. En dos de esos casos, estaba vigente la orden de alejamiento.

Los datos difundidos por la Fiscalía suscitan muchas preguntas: ¿por qué "solo" esas mujeres contaban ya con protección? Pero también: ¿Por qué continúan muriendo mujeres aun cuando ya se ha activado la alerta? Tras años de políticas contra la violencia machista, con medidas policiales y judiciales para frenar esta lacra, muchos se preguntan qué está fallando.

Si bien Valenciano no cree que haya que elegir entre la protección de las víctimas y la vigilancia de los maltratadores, otras asociaciones como Somos+, de mujeres sobrevivientes a la violencia machista, piden mejoras en el segundo ámbito. Natalia Morlas, presidenta de dicho grupo, considera que los actuales mecanismos pueden acabar suponiendo la "revictimización" de las que se han atrevido a denunciar y cita como ejemplo los dispositivos para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Actualmente, hay 3.000 de esas pulseras activas.

"Cuando una mujer está protegida por el Estado, el riesgo debería ser cero", ha valorado Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres, en una rueda de prensa este miércoles. En declaraciones al Canal 24 Horas de TVE, la exdiputada socialista ha recordado que ante situaciones de riesgo extremo de violencia "lo más importante es proteger la vida de las mujeres", para lo que considera que habría que "poner mucho más el foco de lo que estamos haciendo en el agresor, en el homicida, en el delincuente, y no solo en la víctima".

En ese sentido, la Fiscalía especializada en Violencia contra la mujer ha indicado a los fiscales de toda España que pueden apoyarse también en una valoración forense. En su escrito, les ha llamado además a actuar de forma "proactiva", pidiendo medidas cautelares con protección para las mujeres maltratadas aunque ellas no las soliciten. Cuando el riesgo sea 'extremo', 'alto' o 'medio de especial de relevancia' les recomienda solicitar las pulseras que detectan la proximidad, "salvo que entiendan que procede acordar la prisión provisional a fin de proteger a las víctimas".

"A veces las propias víctimas no saben evaluar bien el riesgo que corren. Es difícil para ellas imaginar que las personas a la que quieren o a la que han querido va a acabar con sus vidas, pero para eso hay que reforzar todos los mecanismos de detección", coincide Valenciano.

"Tendremos que reforzar el acompañamiento a esas mujeres y que las personas que las atienden empaticen con ellas para poder evaluar bien el riesgo al que se enfrentan. No se puede minimizar las conductas de violencia de género porque al final conlleva mayor riesgo para las mujeres", comenta Ángela Alemany, abogada en la junta directiva de la organización profesional feminista.

Pero la meta está en no tener que llegar a esas condenas y frenar antes la violencia de género que en 2022 mató a 49 mujeres. Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis señalan que para poder ofrecer una protección adecuada es necesario realizar una buena evaluación del riesgo.

"Las necesitamos hoy y las necesitamos 24/7, 365 días al año. El señor Marlaska dice que nos tienen que proteger. Claro que sí. Ponga usted más gente, más medios. Ponga en todas las ciudades comisarías UFAM y estaremos protegidas. No haga usted que un agente lleve tropecientas mujeres", reclama al ministro del Interior.

Otro punto débil que recalcan todas las asociaciones feministas consultadas es la falta de recursos humanos y técnicos para un problema tan grueso. La Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo mucho, dicen, pero no dan abasto. Para Morlas, de Somos+, la dotación de medios debería comenzar por desplegar más Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

Detectar y prevenir

Entre las diez recomendaciones de Interior y los cuerpos policiales se encuentra también la necesidad trabajar en el entorno de la víctima para mejorar los diagnósticos y descubrir casos en los que no hay denuncia. Porque, como relatan las asociaciones de supervivientes a la violencia de género, dar el paso de poner los hechos ante la Policía es especialmente difícil y puede suponer un aumento del riesgo para la mujer.

Para detectar esos casos silenciosos, Natalia Morlas, de Somos+, propone vía distintas a las de las fuerzas de seguridad del Estado, que podrán actuar luego. "Por ejemplo, la sanidad. Hay muchas mujeres víctimas de violencia psicológica que están mal diagnosticadas y mal medicadas por depresión. E incluso el ámbito escolar. Estos niños que se les ve tristes, apagados, solitarios… Habría que educar a los profesionales sanitarios y de la educación para poder detectar estas situaciones", asegura, sobre un método que se ha probado con eficacia en embarazadas.

En definitiva, la principal reclamación de Fundación Mujeres, Themis y Somos+ no es otra que mejorar los protocolos para que se haga cumplir la ley y se renueve el Pacto de Estado. Valenciano ha llamado a la responsabilidad del arco parlamentario para que "en este clima de confrontación permanente en la política española, la violencia de género no acabe siendo una víctima" más. "Que esto no forme parte de la batalla partidista", ha agregado.