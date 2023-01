Vivir, amar, aprender, conocerse, trabajar desde cualquier parte del mundo. Es la apuesta de vida de los llamados ‘nómadas digitales’, un fenómeno en expansión que España no quiere desaprovechar. En diciembre, la Ley de Startups se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todo el hemiciclo salvo Vox y, entre sus páginas, contempla la creación de un visado para teletrabajadores internacionales. En vigor desde el 1 de enero de 2023, la nueva legislación permite entrar y residir en territorio español a profesionales autónomos y empleados extranjeros durante al menos cinco años.

“Quedan algunos detalles todavía por definir y se está compitiendo a nivel mundial con otros países”, advierte el nómada Francisco Ortiz, sobre el proceso concreto para solicitar el visado. Todo ello se deberá aclarar antes del 1 de abril de 2023, según el legislador, aunque los interesados tienen claras sus preferencias. Hemos comentado con algunos de ellos las peculiaridades de la ley española, su experiencia al respecto con otros países, así como sus razones para hacer una parada —o no— en España.

Sobre requisitos como el 20% máximo de clientes españoles , Juana Cervio comenta que no sería un problema si existen otros caminos alternativos. “En Georgia, por ejemplo, puedes cambiar del visado de nómada digital al de pequeño emprendedor. En Alemania también podrías hacer el cambio. Pero tiene que estar claro, si tu situación cambia, qué puedes hacer y qué no”, expone.

Ha pasado por Brasil, Alemania, Bélgica, Reino Unido y otros destinos, con algunas paradas de vuelta a Buenos Aires, trabajando para empresas locales o como freelance. Mientras tanto, crea información en redes sociales sobre la vida nómada y no descarta España como destino en el futuro: "La vida es buena allí".

“Lo principal es que se pueda iniciar todo el trámite online , que la información esté clara en la página oficial del organismo correspondiente, en varios idiomas y especialmente en inglés. Si no, hay gente que termina leyendo una página de un blog de alguien que lo leyó de otro blog y da lugar a una cadena de errores, a veces bienintencionados, a veces no”, comenta Juana Cervio, ciudadana argentina que desde 2021 se ha dedicado a viajar por el mundo.

Poco antes de la publicación de este reportaje, Sola ha obtenido la ciudadanía europea debido a su ascendencia italiana, lo que ha derribado la mayoría de obstáculos para mudarse, pero no todos corren la misma suerte. A este respecto, la Ley de Startups explicita su objetivo de “facilitar la inmigración de interés económico para España” y convierte el visado de nómadas digitales en un paso previo a la “residencia para emprendedores” , regulada desde 2013 . A los cinco años, esa autorización puede convertirse en permanente.

Los beneficios fiscales

“España me parece un país increíble. Probablemente, es una de las alternativas donde queremos terminar dentro de más años, tener hijos y todo. Pero hoy, en nuestra situación particular, España nos mataría a impuestos. Mi novia se fue de Italia en parte por esa razón. Lo que obtendríamos a cambio no es suficiente para la enorme cantidad que tendríamos que pagar”, valora desde Tailandia Francisco Ortiz, quien se gana la vida por todo el mundo gracias a su blog y canal de YouTube sobre viajes y finanzas.

Este argentino ha visitado más de 70 países y en varios de ellos ha pasado temporadas más largas, como turista. Solo en Emiratos Árabes y Georgia tramitó un visado para permanecer más tiempo y la cuestión impositiva es, para él, una pieza clave para tomar la decisión —además de la burocracia, que reconoce que tampoco es “el punto fuerte de España”.

Lejos de los impuestos del 0% que promete Bali o las exiguas tasas que ofrece Dubai, la nueva ley aprobada en el parlamento español comprende también algunos beneficios fiscales para los trabajadores extranjeros frente al resto de ciudadanos. Entre otros, los nómadas digitales podrán tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes en lugar del IRPF.

“Si se acogen a la que se conoció como ley Beckham van a tributar los rendimientos de su trabajo a un tipo fijo del 24% hasta 600.000 euros. Y en adelante, al 47%. Si gana 300.000 o 500.000 euros, le viene fenomenal, porque con el IRPF iría a escalas progresivas y pagaría mucho más”, explica la abogada fiscal Cristina Barreda, que recuerda que la nueva ley ha suavizado los requisitos para poder acogerse a este “régimen especial” para trabajadores desplazados. Así, mientras antes se excluía a quienes habían vivido en el país en los últimos diez años, ahora se reduce a los últimos cinco.