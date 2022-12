Los doce mejores cómics de 2022

No podíamos despedir el año sin repasar algunos de los mejores cómics de este 2022, en esta lista de doce joyas en las que no están todos los que son (es imposible con más de 4.000 novedades al año), pero sí son todos los que están. Aunque esta selección se basa en criterios personales, encontraréis estos cómics en listas similares, por lo que creemos que no andamos muy desencaminados. Seguro que echáis muchos títulos de menos. Como In (Will McPhail), Jolgorio (Bretch Evens), Chacales (Nadia Hafid), Clase de actuación (Nick Drnaso), Zona Crítica (Simon Hanselmann), Chartwell Manor (Glenn Head), Josephine Baker (José-Louis Bocquet y Catel Muller), Baños Pleamar (Isaac Sánchez), La cuenta atrás (Carlos Portela y Sergi San Julián), Dog Biscuits (Álex Graham), Clementine (Tillie Walden), Melody (Sylvie Rancourt), Diez mil elefantes (Pere Ortín y Nze Esono), Grito nocturno (Borja González), Historia de España (Pedro Cifuentes), The nice house on the lake (James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno), Calvin y Hobbes (Bill Watterson)... pero es que ha sido un gran año y es lo que tienen estas listas. Os recuerdo que tenéis tiempo para pedir alguno a los Reyes Magos. El orden de los factores no altera la lista porque son todo joyas.

'Hierba', de Keum Suk Gendry-Kim Portada de 'Hierba' Hierba, de Keum Suk Gendry-Kim (Reservoir Books), es el desgarrador testimonio de una 'mujer de consuelo' coreana durante la II Guerra Mundial. La artista coreana Keum Suk Gendry-Kim se basa en la historia real de Lee Ok-Sun, una anciana nonagenaria que fue vendida de niña, raptada a los 15 años, violada a los 16... y que vivió un auténtico infierno al estar a disposición de los soldados japoneses (las 24 horas del día), durante tres años (1942-1945). Una vida terrible que, sin embargo, narra con enorme delicadeza, en unas hermosas páginas en las que lo desgarrador se mezcla con lo poético. Una obra inolvidable que fue elegida cómic del año por medios como The New York Times, The Guardian, Los Angeles Times… además de acumular numerosos premios, como el Harvey, y ser traducido a más de una docena de idiomas. Por cierto que, el 12 de enero de 2023, Reservoir Books publicará el nuevo libro de la autora, La espera, en el que narra la emocionante historia de las familias separadas tras la división de Corea y la guerra de 1950. No os perdáis la entrevista que nos concedió kem Suk Gendry-Kim

'Túneles', de Rutu Modan Portada de 'Túneles' ¿Puede un cómic de aventuras al estilo de Indiana Jones divertirnos, apasionarnos y ofrecernos profundas reflexiones sobre el conflicto palestino-israelí? La respuesta es Túneles (Salamandra Graphic), de Rutu Modan (1966), una editora e historietista israelí que es una de las mejores autoras de novela gráfica de la actualidad (ganadora de dos premios Eisner y colaboradora habitual de medios como The New York Times). Basándose en la historia real de un arqueólogo y su hijo que salían todos los días a buscar el Arca de la Alianza, Rutu se documentó sobre el tema (llegándose a cuestionar sus principios religiosos) para ofrecernos un cómic de aventuras muy divertido, pero que también reflexiona sobre esos temas que comentamos y también sobre otros tan universales como la maternidad y las relaciones familiares. Una premiada joya sobre la que también pudimos hablar con su autora.

'Li´l Abner volumen 1', de Al Capp Portada de 'Li'l Abner volumen 1', de Al Capp En estas listas se suelen obviar los clásicos porque no dejarían espacio a las novedades, pero este año es imprescindible recomendar una de las grandes obras maestras del cómic que, ¡por fin!, se publica en castellano (después de casi 90 años esperando). Nos referimos a Li´l Abner volumen 1 (Diábolo ediciones), de Al Capp. Una edición de lujo, de gran tamaño, que recoge, de forma cronológica, todas las tiras diarias y las planchas dominicales, publicadas entre 1934 y 1936. Los protagonistas de esta divertidísima satíra son una familia de montañeses casi analfabeta, que servía a Capp para criticar a la sociedad norteamericana, además de ser pionera en mostrar el contraste entre los habitantes del campo y la ciudad. Li´l Abner se publicó durante 43 años y tuvo un impacto social y cultural alucinante: se publicó en más de 1.000 periódicos y el matrimonio de sus protagonistas (Li'l Abner y su novia Daisy Mae) ocupó la portada de la revista Life. Un cómic lleno de ironía y con unos dibujos espectaculares. Por cierto que tenemos que recomendar otro clásico de la misma época también publicado por Diábolo: Polly and her Palls, de Cliff Sterrett, del que ya os hablamos en este artículo.

'Escucha, hermosa Marcia', de Marcello Quintanilha Portada de 'Escucha, hermosa Marcia', de Marcello Quintanilha Marcello Quintanilha (Tungsteno, Talco de vidrio) es el mejor autor de cómics brasileño de la actualidad y en cada una de sus obras nos sorprende con arriesgados cambios artísticos. Su nueva joya es Escucha, hermosa Marcia (Astiberri), con el que ha ganado alguno de los premios más importantes de la temporada, como la Fauve d’Or al mejor álbum del año en el Festival de Cómic de Angoulême o el Premio Jabuti al mejor cómic publicado en Brasil. Una apasionante historia que nos recuerda a Ciudad de dios (Fernando Meirelles, 2002), por su potente retrato de la vida en las fabelas de Brasil, pero que nos ofrece una nueva perspectiva centrándose en la historia de Márcia, una madre coraje como hemos visto pocas en el cómic, que trabaja como enfermera en un hospital cerca de Río de Janeiro y vive en una favela con su novio Aluísio y su hija, Jaqueline, que tuvo muy joven con otro hombre. Jaqueline es una joven problemática que se relaciona con las bandas del barrio, lo que provoca violentos altercados entre madre e hija. Cuando Jaqueline es detenia, Márcia tendrá que enfrentarse a criminales de alto nivel y a policías corruptos en una apasionante historia llena de giros dramáticos (y algunos toques de humor) que no deja de sorprendernos a cada página. Y en el que destaca su apasionante retrato de personajes. Os garantizamos que se convertirá en una película como otras obras de Quintanilha.

'La joven y el mar', de Catherine Meurisse Portada de 'La joven y el mar', de Catherine Meurisse Desde que sobrevivió a los atentados de Charlie Hebdó, en 2015, Catherine Meurisse ha buscado la belleza, el arte y la poesía en cada una de sus obras (La levedad, Los grandes espacios, El puente de las artes, La comedia literaria...) y encontró todo eso en Villa Kujiyama, una residencia para artistas en Kioto donde se inspiró en la belleza de los paisajes japoneses y en la espiritualidad de su forma de vida para regalarnos una de las obras más bonitas de 2022: La joven y el mar (Impedimenta), una de esas obras en las que la autora se descubre a si misma través del arte, la filosofía y la belleza de la naturaleza y que, de paso, nos recuerda a los demás que este es un mundo para cuidarlo y no para destrozarlo, como estamos haciendo. Un guion que se basa en sus experiencias personales en esa residencia frente al mar y en el que no faltan las leyendas, los cuentos, el arte (como La gran ola de Kanagawa), y las tradiciones japonesas que tanto nos fascinan. Ni tampoco el sentido del humor y la ironía de Catherine. Una joya que os hará desear visitar Japón (os lo recomiendo, he estado dos veces y estoy deseando volver).

'Nocturno berlinés', de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero Portada de 'Corto Maltés: Nocturno berlinés' Juan Díaz Canales y Rubén pellejero siguen triunfando en Francia con su versión de Corto Maltés, de la que este año hemos podido leer su cuarta aventura: Nocturno berlinés (Norma), en la que el inmortal marinero será testigo del auge de Hitler y del nazismo en la República de Weimar, en la Alemania de 1924. Los españoles siguen rellenando huecos enn la biografía del personaje y esta aventura comienza justo después de uno de los grandes álbumes de Hugo Pratt, Las Helvéticas, que acababa con Corto y Jeremiah Steiner despidiéndose con la promesa de volver a verse. Pero cuando Corto llega a Berlín, lugar de la cita, su amigo no aparecerá. Un guion redondo, lleno de referencias históricas y culturales, pero también de misterio y suspense, se convierte en una obra de arte gracias a los maravillosos dibujos de Pellejero, cada vez más cómodo con el personaje. Destacar sus experimentos en la versión a color. Aquí tenéis la entrevista con ambos.

'El fuego', de David Rubín Portada de 'El fuego' Hace once años, cuando terminó su monumental El Héroe (Astiberri), David Rubín se planteó publicar El Antihéroe, en contraposición a esa obra. Pero la vida, la paternidad, el éxito y su decepción con la humanidad durante la pandemia del coronavirus, ha hecho que ese proyecto acabe convirtiéndose en El fuego (Astiberri), en la que el gallego narra el apocalipsis de la humanidad, al tiempo que analiza los problemas de la sociedad actual que pueden llevarnos a ese devastador final. Una obraque nos invita a la reflexión sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea, y en la que no falta la autocrítica. Y que destaca por su gran formato y la espectacularidad de sus dibujos. Una gran obra de madurez de uno de los mejores autores del momento. Aquí tenéis la entrevista que nos concedió. Y también queremos recomendaros Cosmic Detective (Astiberri), en la que Rubín se une a Jeff Lemire y Matt Kindt en un espectacular homenaje a Jack Kirby. También hablamos con Rubín sobre esta maravilla.

'La pequeña genia' Portada de 'La pequeña genia' La pequeña genia y la partida de Shatranj (Astiberri), es una especie de versión infantil de Las Mil y una noches con la que nos sorprende uno de nuestros grandes novelistas gráficos, Álvaro Ortiz (Cenizas, Rituales, Murdelabilia), cuyo estilo es ideal para esta divertida fábula protagonizada por Ayu, una pequeña genia que todavía no controla sus poderes, y sus dos amigos, la princesa Amina y Amed, el hijo de unos pequeños comerciantes. Imaginación, humor y aventuras exóticas con los que los niños (y los adultos) disfrutarán de lo lindo. Destacamos también los simpáticos dibujos de Ortiz y el colorido de sus páginas. Un cómic irresistible que ha sido reconocido con el Premio a la mejor obra nacional en los XII Premios del Cómic Aragonés y que nos sirve para destacar el enorme nivel de los libros ilustrados y tebeos infantiles que tenemos ahora mismo en España.

'Paracuellos 9', de Carlos Giménez Portada de 'Paracuellos 9' En estos últimos años Carlos Giménez, el mejor autor de cómic español, se está despidiendo de sus series más emblemáticas como Dani Futuro o Gringo. Y ahora le llega el turno a su obra maestra: Paracuellos 9 (Reservoir Books), un cierre en el que Pablito y algunos de sus amigos abandonarán, por fin, los auxilios sociales donde pasaron su infancia. Un emocionante final para el tebeo más importante de la historia del cómic español por su emotividad, su sinceridad y la maestría con la que Carlos logra retratar la época y consigue que nos enamoremos de todos y cada uno de los niños protagonistas (Pablito, Peribáñez, Adolfo, Hormiga, Gálvez, Piraña, Cagapoco, Rudy el Corneta, Toñín, Alpiste...). Con Paracuellos, Carlos Giménez se adelantó a la actual moda del cómic autobiográfico. Y nos atrevemos a asegurar que todavía nadie le ha superado en calidad. También se adelantó 40 años al actual debate sobre la Memoria Histórica. Las historias de Paracuellos mezclan la ternura con el horror y con el humor, en un cóctel explosivo que pocas veces se ha visto en el cómic o en cualquier otro medio. Aquí tenéis la noticia que publicamos en su momento.

'Goya saturnalia', de Manuel Gutiérrez y Manuel Romero Portada de 'Goya Saturnalia' En 1819, con 73 años y una sordera que le agrió el carácter, Goya se trasladó a la Quinta del Sordo, una finca en las afueras de Madrid, donde realizará las obras más personales y enigmáticas de su vida: las Pinturas negras. 14 obras murales que cambiaron la historia del arte y que hoy en día nos siguen fascinando. ¿Qué le pasaba por la cabeza al pintor en esos días? La respuesta a esa pregunta la imaginan el guionista Manuel Gutiérrez y el dibujante Manuel Romero en un cómic sorprendente: Goya Saturnalia (Cascaborra). Una obra que nos muestra a Goya en sus últimos años, afectado por la sordera y desencantado con la humanidad. Destacar su sorprendente guion, planteado como una fuga musical en cinco movimientos, y el arte de Romero, con el que se acerca al pintor usando su paleta de colores, para entonar en el mismo código gráfico, pero adaptándolo a su propio estilo. Una obra rompedora que es uno de los homenajes más hermosos que se han dedicado a Goya. Aquí tenéis una entrevista con sus autores.

'Nieve roja', de Susumu Katsumata Portada de 'Nieve roja' Este 2022 pasará a la historia por el espectacular éxito del manga, con más de 1.400 títulos licenciados y un Salón del Manga que ha batido récords de asistencia (163.000 personas). Además del nacimiento de nuevas y potentes apuestas editoriales como Distrito Manga, de Penguin Random House (estoy alucinando con Incidente Darwin) Pero para estas recomendaciones nos quedamos con una obra inolvidable: Nieve roja (Gallo Nero), de Susumu Katsumata. Un manga ambientado en el Japón rural del Siglo XX, que nos habla sobre un mundo que creemos haber dejado atras y olvidado completamente, pero que sigue influyendo en nuestras vidas. Y que nos trae historias protagonizadas por campesinos, artesanos, bandas de niños luchadores, monjes budistas a caballo entre la espiritualidad y las tentaciones eróticas, mujeres fuertes y testarudas, víctimas de la violencia y el abuso... y en el que no faltan las criaturas mitológicas y sobrenaturales. Una obra poética, inspiradora y en ocasiones surrealista, que nos descubre el Japón más profundo. Y con un arte deslumbrante.