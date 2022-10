Carlos Giménez se despide de 'Paracuellos', la obra maestra del cómic español

"Paracuellos es la serie que más satisfacciones me ha proporcionado. Y la despido con cierta pena, como el que se despide de un compañero con el que ha vivido una buena parte de su vida y al que ya se había acostumbrado, al que conocía muy bien y del que le duele separarse" (Carlos Giménez)

Con estas palabras Carlos Giménez (Madrid, 1941), se despide de su obre maestra; y para muchos, entre los que me incluyo, la obra maestra del cómic español. Y lo hace con el noveno volumen de la serie, Paracuellos: Un hogar no es una casa (Reservoir Books) en el que Pablito y algunos de sus amigos abandonarán, por fin, los auxilios sociales donde pasaron su infancia.

Una saga que es, posiblemente, el tebeo más importante de la historia del cómic español por su emotividad, su sinceridad y la maestría con la que Carlos logra retratar la época y consigue que nos enamoremos de todos y cada uno de los niños protagonistas (Pablito, Peribáñez, Adolfo, Hormiga, Gálvez, Piraña, Cagapoco, Rudy el Corneta, Toñín, Alpiste...)

Pablito y sus amigos crecen

En este último álbum, los chavales han crecido y están ingresados del el hogar "Joaquín García Morato" (también llamado Barajas por estar en esa localidad) "En este libro -asegura Giménez en el prólogo-, he querido dibujar a los personajes, sobre todo a algunos de ellos, un poco mayores, solo un poco, alargarles la figura y poco más, sin modificar demasiado las caras para que no pierdan parecido, pero que se note que ya han crecido y por lo tanto también madurado y pueden estar a la altura de lo que dicen y lo que piensan"

Eso no impedirá que los chavales recuerden algunas cosas que les sucedieron en Paracuellos. También conoceremos nuevas anécdotas sobre la infancia de Giménez, aunque el tono general es menos duro que en ocasiones anteriores, quizá porque ya se ve la luz al final del túnel.

Entre esas anécdotas sabremos, por ejemplo, por qué Carlos Giménez escribe su apellido con "G" y no con "J". Algo que siempre me había preguntado al ser también un Jiménez, aunque con "J" (mitío también lo escribía con "G", como Carlos).

Página de 'Paracuellos 9'

“Ningún editor español quería publicar Paracuellos”

Con Paracuellos, Carlos Giménez se adelantó a la actual moda del cómic autobiográfico. Y nos atrevemos a asegurar que todavía nadie le ha superado en calidad. También se adelantó 40 años al actual debate sobre la Memoria Histórica.

Las historias de Paracuellos mezclan la ternura con el horror y con el humor, en un cóctel explosivo que pocas veces se ha visto en el cómic o en cualquier otro medio.

Pero, a pesar de estar considerada uno de los grandes clásicos del cómic internacional, Giménez aseguraba que "Cuando realicé los primeros episodios ningún editor español de la época quiso publicarlos en sus revistas. Les horrorizaba el solo hecho de ver aquellas páginas llenas de niños famélicos y tristes con aquellos ojos desproporcionados y aquellas orejas más desproporcionadas aún".

Página de 'Paracuellos 9'

"El primer capítulo de Paracuellos se publicó en la revista Mata Ratos, en 1976 -añade Giménez-. Fue una historia muy cortita de apenas página y media. A los editores no les gustó, y cuando les entregué las siguientes páginas me dijeron que me daban trabajo a cambio de que no hiciera más".

Y es que en aquella época del final de la dictadura y el comienzo de la democracia el cómic adulto iba por otros derroteros, como reconocía Giménez: “El hecho de fueran historias sin humor y sin tías buenas, y que estuvieran atestadas de viñetas uniformes y minúsculas, no atrajo a ninguna editorial española pero sí a la revista francesa Fluide Glacial, que comenzó a editar el material en 1976”.

Fue un enorme éxito y después de eso todos los editores querían publicarlo. Con el timpo la serie se tradujo a una decena de idiomas y ganó numerosos premios nacionales e internacionales, destacando el prestigioso Premio del Patrimonio del festival de Angulema.