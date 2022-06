'Goya Saturnalia', la genialidad y la locura de los últimos días del pintor

En 1819, con 73 años y una sordera que le agrió el carácter, Goya se trasladó a la Quinta del Sordo, una finca en las afueras de Madrid, donde realizará las obras más personales y enigmáticas de su vida: las Pinturas negras. 14 obras murales que cambiaron la historia del arte y que hoy en día nos siguen fascinando. ¿Qué le pasaba por la cabeza al pintor en esos días? La respuesta a esa pregunta la imaginan el guionista Manuel Gutiérrez y el dibujante Manuel Romero en un cómic sorprendente: Goya Saturnalia (Cascaborra).

“Queríamos centrarnos en esa época porque es la etapa más interesante y rompedora de Goya –asegura Manuel Gutiérrez-. Sus Pinturas negras cambiaron no solo su propia forma de entender la pintura, sino que, sin quererlo y sin intención alguna, plantó la semilla del futuro del arte”.

Una opinión que comparte Manuel Romero: “Creo que esas Pinturas negras son fundamentales para conocer lo que supuso la revolución artística de principios del siglo XX. En ellas están las raíces del impresionismo, el expresionismo, la soltura del trazo próxima a la abstracción… Sin lugar a dudas, si no se llegan a rescatar de las paredes de la Quinta, toda la historia del arte se escribiría de otra manera”.

“Goya hizo las Pinturas negras para sí mismo”

Preguntamos a Gutiérrez por qué ese subtítulo: “’Saturnalia’ viene de las saturnales, una festividad romana que, durante unos siete días de diciembre, sus ciudadanos y esclavos eran libres. De todo y para todo. Comenzaba con un sacrificio y acababa con el nacimiento del Sol el 25 de diciembre. Funcionaba como un reinicio estacional y emocional para toda la sociedad”.

“Esto –continúa el guionista-, me ha servido de metáfora para exponer el punto exacto que imagino para un Goya anciano, cansado de la vida en la Corte, que había vivido una gran guerra y dos crisis que, si bien no le mataron, le dejaron secuelas gravísimas en su estado físico y mental; entre ellas la sordera total en la primera de ellas. Un Goya que se aleja de todo para explotar artísticamente, casi en soledad, al hacer las Pinturas negras. Óleos en paredes sin ninguna intención de venta, visibilidad o perduración. En definitiva, obras hechas para él”.

“Volviendo al término “Saturnalia” –añade Gutiérrez-, hay algo que también me atrajo de él y que tiene que ver con otro de los aspectos fundamentales del cómic: las conexiones nominativas, temporales y artísticas que he trazado en la obra. Así, Saturnalia me llevó a una de sus Pinturas negras esenciales (si no la más importante de la serie) Saturno devorando a un hijo. Pero también a “saturnismo”, una de las múltiples enfermedades que sufría Goya. Que era una intoxicación por plomo en la sangre (derivado del uso de los óleos) y que podía provocar delirios y cierta locura”.

“Una enfermedad que, curiosamente, compartía con otro sordo célebre, Ludwig van Beethoven. El cual pasó por otra Saturnalia, la Grosse Fuge” –añade el guionista-.