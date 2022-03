¿Puede un cómic de aventuras al estilo de indiana Jones divertirnos, apasionarnos y ofrecernos profundas reflexiones sobre el conflicto palestino-israelí? La respuesta es Túneles (Salamandra Graphic) de Rutu Modan (1966), una editora e historietista israelí que es una de las mejores autoras de novela gráfica de la actualidad (ganadora de dos premios Eisner y colaboradora habitual de medios como The New York Times). Hemos podido hablar con ella en Madrid sobre esta apasionante novela gráfica que también habla sobre la familia, la maternidad y el mundo de la arqueología.

Rutu nos comenta de donde surgió la idea de esta novela gráfica tan original: "Hace siete años conocía a un arqueólogo y su hijo, que salían todos los días a excavar intentando encrotrar el Arca de la Alianza (que según la Biblia contiene las Tablas de la Ley). Y me pregunté por qué lo hacían. Pero no fue hasta años después cuando pensé que de ahí podía salir una gran historia".

"Me documenté muchísimo sobre el tema, incluso cuestionándome mis propios principios religiosos, y decidí hacer un gran cómic de aventuras, al estilo de Indiana Jones, con mucho humor y personajes muy locos... Pero pronto descubrí que la arqueología también estaba conectada con otros temas fundamentales como la historia o la política. Y por eso este cómic me sirve para reflexionar sobre temas como la religión, nuestra historia y el conflicto palestino-israelí. Sin olvidar otros temas universales como las relaciones familiares o la maternidad".

Preguntamos a Rutu por qué escogió el Arca de la Alianza como leiv motiv de esta aventura: " Confieso que soy muy fan de En busca del Arca perdida y que el final de la película de Spielberg me parece uno de los mejores de la historia del cine . Es absolutamente perfecto. Lo cierto es que es tan bueno que mi primera idea fue buscar otro objeto para el cómic. Pero no encontré ninguno que tuviera la fuerza del Arca, que despertase tantos sentimientos. Y es que, aunque la arqueología se supone que es una ciencia, luego acabamos construyendo a su alrededor toda una mitología de grandes historias . El Arca representa muchísimas cosas en la cultura Judía y todavía se siguen haciendo excavaciones en su busca cada poco tiempo".

Rutu nos confiesa que, durante su extensa documentación para el libro se llevó una gran sorpresa: "Como todo el mundo me horroricé cuando los talibanes destruyeron los famosos Budas de Bamiyán . Pero luego descubrí que el Isis destruía solo unas pocas piezas porque la gran mayoría las vendía en el mercado negro para sacar dinero con el que financiarse . Es una mera excusa que demuestra que no son tan religiosos como aparentan".

"La protagonista es como la fundadora del sionismo"

Destacar los fabulosos personajes de Rutu Modan, que son muy caricaturescos y personifican defectos como la envidia o la codicia, pero que se basan en la realidad y tiene mucha humanidad. "Mi principal objetivo es que fueran muy reales, que hablaran como hablarían personas de verdad. Pero luego no puedo evitar tratarlos con mi sentido del humor. Hay personajes que son racistas, fanáticos religiosos e incluso terroristas pero no los he tratado como villanos ni como idiotas, sino que he intentado comprender los puntos de vista de cada uno. Incluso a los terroristas los he tratado con humanidad y cariño, aunque parezcan un poco tontos también son monos".

Destaca la protagonista, Nili Broshi, esa arqueóloga que logra unirlos a todos a su alrededor a pesar de que se odien. "Para mí es casi como la fuindadora del sionismo, intentado perseguir un sueño imposible y consiguiendo que muchos se unan a ella, aunque sea por motivos muy diferentes. La admiro por su loco intento de excavar un túnel por debajo del muro de separación; por sus esfuerzos para unir a todos esos locos sin pedir a ninguno que renuncie a sus sueños, ni siquiera a sus prejuicios. Algo que hace para lograr el mayor de los tesoros: el acuerdo definitivo que traerá la paz. Porque logra que en esa búsqueda del Arca todos encuentren una Alianza y la paz. Aunque dure poco".

"Para mí otro de los temas fundamentales que representa Nili es el de la maternidad -continúa-, por eso ella es el personaje más sensible. A la vez también me sirve para hablar de las relaciones familiares, con su relación con ese padre arqueólogo mayor y enfermo y ese hermano, también arqueólogo, que parece dispuesto a traicionarla. El amor y las relaciones familiares siempre son fundamentales en mi obra y este libro no es una excepción".