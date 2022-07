Distrito Manga, una apuesta por el mejor cómic japonés actual

El manga arrasa en todo el mundo, incluyendo España, donde se ha convertido en la lectura favorita de los jóvenes. Y por eso, editoriales grandes y pequeñas están apostando fuerte por los cómics japoneses. Y una de las apuestas más fuertes es la de Penguin Random House, que ha sacado la línea Distrito Manga, en la que nos ofrece las publicaciones más actuales y exitosas del panorama japonés. De momento ha sacado siete títulos muy variados pero de gran calidad. Y la editorial ha cuidado mucho las traducciones y la edición. Si os gusta el manga, seguro que alguno de ellos se convertirá pronto en uno de vuestros favoritos.

El manga cuenta la historia del primer híbrido entre humano y chimpaché (un humancé) llamado Charlie . Tras crecer en casa con sus padres adoptivos, Charlie empieza a ir al instituto como cualquier chico de su edad. Pero no deja de ser un chimpancé, por lo que sus compañeros empezarán a hacerle bullying. Lo que sería un problema si Charlie no fuera más listo y fuerte que ellos. También hará su primera amiga, lucy, una joven inteligente, pero que tampoco se adapta al instituto. Los verdaderos problemas llegarán cuando un grupo animalista llamado Alianza de Liberación Animal intente captar a Charlie para sus propósitos, que incluyen actos terroristas en Nueva York.

'As the Gods will'

Portada de 'As the Gods will'

Si os gustó El juego del calamar, no podéis perderos As the Gods will, la ópera prima de Muneyuki Kaneshiro y Akeji Fujimura, un shônen en el que un grupo de estudiantes deberá participar en unos peligrosos juegos, donde solo uno podrá sobrevivir. Un argumento muy similar al de la famosa serie de Netflix; aunque hay que puntualizar que esta miniserie de cinco números se publicó entre 2011 y 2012, casi diez años antes. Por cierto que este manga fue llevado al cine, en 2012, por el mítico director Takashi Miike (Audition, Ichi the Killer, Llamada perdida, Dead or Alive). Por cierto, que hay una segunda serie, de 21 volúmenes, que se publicó entre 2013 y 2016, que esperamos que también entre en los planes de Distrito Manga.

Un manga emocionante, trepidante y brutal, en el que destacamos sus fantásticos dibujos. Nos cuenta la historia de Shun Takahata y sus compañeros de instituto, que un día ven como a su profesor le estalla la cabeza. En ese instante, un muñeco daruma aparece y les obliga a participar en lo que a primera vista son unos inocentes juegos infantiles. Pero quienes no sigan las reglas del juego o pierdan la partida morirán en el acto de forma atroz. Comienza así una trepidante carrera por la supervivencia, llena de inquietantes sorpresas, y en la que los estudiantes harán lo que sea por sobrevivir, aunque eso implique dejar de lado su humanidad.