Vox ha presentado este viernes ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los miembros de la denominada mesa de diálogo con Cataluña por presuntos delitos de "conspiración para la rebelión, sedición, prevaricación y malversación de caudales públicos", tal y como había anunciado el partido en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Además, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado tras registrar esta querella que tienen previsto presentar recursos ante el Tribunal Constitucional para "invalidar" la aprobación definitiva el jueves en el Senado de la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición y rebaja las penas para la malversación.

Precisamente en la querella de este viernes, Vox solicita medidas cautelares urgentes para acordar la "inmediata suspensión de la entrada en vigor" de esta reforma legal.

Este viernes, a las puertas del Alto Tribunal, el presidente de la formación, Santiago Abascal, ha asegurado en declaraciones a la prensa que ha presentado esta querella ante la "ofensiva del Gobierno con sus socios golpistas contra la Constitución". "Es una querella con muchísimas pruebas, muy sopesada, con una argumentación jurídica inatacable (...) Veremos si el tribunal comparte nuestras tesis", ha dicho.

"Estamos convencidos y esperanzados de que cuando esta querella sea vista, esos delitos volverán a estar en el Código Penal", ha dicho Abascal frente al Tribunal Supremo y rodeado de decenas de simpatizantes, algunos de ellos con banderas de España.

En su opinión, "no hay un solo español que se crea los argumentos de Sánchez para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación", ya que "todo el mundo sabe cuáles son las intenciones de los golpistas y en qué va a desencaminar la mesa de diálogo", en alusión a la celebración de un referéndum de independencia.

El grupo ha insistido en que siguen preparando a una moción de censura

"No estamos ante un golpe que dinamite la Constitución en un instante, sino ante un golpe sostenido en el tiempo que va tomando pasos ineludibles encaminados no solo a que los condenados sean indultados y se eliminen o rebajen delitos, sino a facilitar una futura comisión de delitos, que el Estado no tenga defensa cuando algunos declaren la independencia o cuando algunos traten de derogar parcial o totalmente nuestra Constitución", ha añadido.

Abascal ha recordado que Vox, antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, acudió a la Justicia con una querella por conspiración para la rebelión y sedición "y los tribunales hicieron caso omiso". "Meses después ocurrió, el golpe se produjo", ha dicho, para incidir en que luego el partido volvió a acudir a los tribunales y los líderes del 'próces' fueron condenados.

Por otro lado, Abascal ha dicho que siguen trabajando en la presentación de una moción de censura contra Sánchez, aunque sigue sin adelantar cuál será el candidato alternativo que presenten como presidente del Gobierno, y ha rechazado estar preocupado por el barómetro del CIS publicado el jueves, que rebaja a un 8,2 por ciento el resultado de Vox.