Mensajes de redes aseguran que “un magrebí” ha sido detenido en Calahorra (La Rioja) por destrozar a martillazos el belén municipal. Es un bulo. La persona responsable del destrozo de la representación religiosa situada en el paseo del Mercadal de Calahorra es un hombre de nacionalidad española. Lo confirman el Ayuntamiento del municipio y su alcaldesa.

“Detenido un magrebí por destrozar a martillazos el Belén municipal de Calahorra (La Rioja)”, dice un tuit que cuenta con más de 600 ‘me gusta’. El texto difunde un vídeo con más de 14.000 visualizaciones en el que una persona encapuchada destroza a martillazos el belén municipal en Calahorra. “Si no les gustan las tradiciones de España qué se larguen a un país qué no sea Cristiano y qué no destrocen nada”, dice otro tuit que comparte el mismo vídeo.

No es cierto que la persona que ha destrozado el belén de Calahorra sea de origen magrebí. Es un bulo. El Ayuntamiento de Calahorra ha asegurado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que el individuo que causó los daños en la representación religiosa “es de Calahorra, español y de raza blanca”. El Consistorio ha publicado ese mensaje horas después de informar sobre el arresto del “autor del destrozo del belén municipal”.

“Ante los comentarios en redes sociales que afirman que la persona que atacó el belén es de origen magrebí, desmentimos dicha información. Es de Calahorra, español y de raza blanca.“ — Ayuntamiento de Calahorra (@aytocalahorra) December 17, 2022

La alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, también ha negado que la persona que ha destrozado el belén municipal sea magrebí y ha mostrado su rechazo a los mensajes de odio racista. “Quien ha dañado el belén de Calahorra no se ajusta a los perfiles que se imaginan algunas mentes enfermas de odio que aprovechan cualquier ocasión para sembrar su rencor”. El detenido, ha señalado la primera edil, es “una persona con un amplio historial vinculado a las drogas que evidentemente le han afectado a su mente”.

Varios mensajes falsos de redes que identifican al autor de los destrozos en el belén como magrebí comparten un artículo de una web que ha publicado desinformado en anteriores ocasiones. En VerificaRTVE ya te hemos desmentido algunos contenidos falsos difundidos por esta página web, como que no se puede solicitar el cambio de sexo por teléfono o bulos relacionados con la vacuna contra la COVID-19.

Por tanto, no es cierto que la persona que ha destrozado el belén de Calahorra sea de origen magrebí. Mucho cuidado con ciertos contenidos que desinforman alimentando el discurso de odio racista. En VerificaRTVE ya hemos desmontado bulos económicos contra migrantes y datos falsos sobre inmigración y delincuencia.