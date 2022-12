Desallotgen els ocupes de la sucursal bancària de Sant Ferran a Palma

La Policia Nacional ha desallotjat els ocupes que hi havia a l'antiga sucursal bancària de Sant Ferran, a Palma. En total, dues persones han estat detingudes per resistència i desobediència i als agents. Després d'un any, els veïnats poden respirar més tranquils.

Els veïnats denuncien que les bregues eren "constants" “Esperem que aquesta vegada sigui la definitiva“

Els veïnats d'aquest carrer de Palma avui s'han aixecat amb la sucursal bancària sense ocupes i amb una porta blindada. "Esperem que aquesta vegada sigui la definitiva i no ens tornin a molestar mai més". Reconeixen que durant el darrer any han tengutperquè han presenciat bregues constants i fins i tot han rebut amenaces de mort.

Dues persones detingudes

Ahir la Policia Nacional va poder actuar perquè les persones que eren a l'interior no vivien al local ocupat. Dos eren menors d'edat i els altres dos varen ser detinguts per resistència a l'autoritat. La propietat va aprofitar per blindar l'entrada i els veïnats respiren més tranquils.