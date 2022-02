Zaragoza registra más de 200 denuncias por okupación ilegal

La okupación ilegal causa problemas en el Casco Histórico de Zaragoza. Por ejemplo, la casa de Pilar, vecina de la Calle Ramón Pignatelli, está llena de humedades y, recientemente, le apareció un agujero en el techo.

¿Las causas? Una de las tuberías principales del edificio de al lado se ha reventado. Ese edificio está okupado y nadie se hace cargo de esos daños. El agua se ha colado hasta el salón de Pilar. Ahora teme que el edificio okupado se derrumbe.

El edificio lleva okupado desde hace más de una década. Pilar no hace responsables a los okupas del problema del agua, asegura que no tiene –ni ella ni sus vecinos de bloque- “ningún problema porque la mayoría son familias con niños pequeños”. Los vecinos piden al banco propietario del edificio okupado que solucione la avería.

“Estoy en tratamiento psicológico por tener el salón así.“

Pilar, propietaria afectada por la okupación ilegal, sostiene que vive en una situación bastante preocupante. "Estoy en tratamiento psicológico por tener el salón así. El otro día me causó un ataque de ansiedad del que no me acuerdo de nada. Mi marido me dijo que me desperté en medio de la noche alterada porque no podía respirar”, lamenta.

A un lado de la pared está del edificio medio inundado y, al otro lado de la pared, está el salón de Pilar. Los propios okupas han recogido firmas para que el Ayuntamiento de Zaragoza les arreglen las fugas y las humedades. Además, los okupas piden una vivienda digna y para ello quieren pagar un alquiler social pero que nadie les escucha.

“Que yo vivo en el segundo piso, pero cuando se ducha alguien en el quinto me cae agua“

María Isabel, okupa de un piso en la calle Pignatelli de Zaragoza, asegura que han hecho dos escritos al Ayuntamiento pidiendo que les ayuden.

"Saben la situación que tenemos aquí en Pignatelli, hay mucha gente viviendo. Hay vecinos que llevan diez años y con hijos". María Isabel, dice desesperada desde su baño, que ella no puede “vivir así”.

“Que yo vivo en el segundo piso, pero cuando se ducha alguien en el quinto piso me cae un chorro de agua. No es normal y es muy malo para la salud”, asegura.