El magnate Elon Musk, propietario de Twitter, ha lanzado este lunes un sondeo desde su propia cuenta, que prometió será vinculante, para preguntar a los usuarios si debe seguir dirigiendo la red. La encuesta estará abierta durante 12 horas.

La pregunta es clara: "¿Debo seguir a la cabeza de Twitter. Acataré los resultados de este sondeo", dice la nota posteada por el multimillonario, que a continuación advierte en otro post: "Como dice el proverbio, cuidado con lo que deseas, que puedes acabar consiguiéndolo".

“Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.“