El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que "llamar a los jueces fachas con toga es incompatible con la democracia" y ha acusado al Gobierno de dejar a los independentistas "que escriban el Código Penal con su bolígrafo".

Núñez Feijóo ha hecho estas manifestaciones en Lardero (La Rioja), donde ha participado en un acto de su partido junto al candidato popular a la Presidencia del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ante medio millar de militantes y simpatizantes.

El dirigente popular ha aludido al "momento clave" que vive la democracia en España, en el que "se trata de convencer desde el Gobierno de cosas de las que ya no se puede convencer a nadie", como que "se elimina el delito de sedición para mantener la unidad de España, se rebajan las penas por malversación para luchar contra la corrupción o que se desdibujan los límites entre poderes para beneficio de la democracia".

Ha incidido en recordar cuando los principales partidos de España "estábamos unidos, aunque tuviéramos discrepancias, pero no discutíamos lo obvio". En esta idea ha contrapuesto la negativa al Plan Ibarretxe, "que rechazamos PSOE y PP", con la situación actual en que "se deja a los independentistas escribir el Código Penal con su bolígrafo".

Frente a esa situación, el PP quiere "unir España, con todos los que creen que es un gran país" y "devolver el crecimiento a la economía y el prestigio a las instituciones, sin insultar a los jueces".

"Ni un paso atrás en defensa de la libertad"

También ha asegurado que su partido no dará "ni un paso atrás" en la defensa "de la libertad y la concordia" y "en la defensa de España por encima de siglas y de ideologías".

"No nos vamos a callar y le decimos a los socialistas no sanchistas que tienen espacio en la España que nosotros defendemos porque también es la que defendieron ellos en la transición", ha subrayado Núñez Feijóo.

El líder del PP ha recalcado que "dentro de la Constitución se puede hablar de todo", pero "fuera de ella no se pueden aceptar chantajes contra los acuerdos que nos dimos todos" y, por eso, "tenemos que defendernos de quienes se creen dueños de la gobernabilidad de España" y "de los comunistas que quieren dividirnos entre buenos y malos".

"También vamos a defender ante Sánchez que su país, que es nuestro país, no puede estar sujeto a intereses tan pequeños y que está por encima de egos y soberbias", ha incidido.

Ha aludido de forma directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha considerado que ese puesto "no es un fin, sino un medio para servir al país, no a los militantes de tu partido". "No se trata solo de der presidente, sino de ayudar a la gente a vencer dificultades", con lo que "no se trata de resistir, sino de gobernar bien, aunque eso, a veces, desgasta", ha asegurado.