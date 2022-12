El pleno del Congreso de Perú ha rechazado este viernes adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023, desestimando así el proyecto de ley presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, que ha recibido 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones.

Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de 87 votos para ser sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura, o de 66 para ser llevada a un referéndum.

La proposición llega en medio de la grave crisis política y social que agita a la nación andina con manifestaciones que piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte, que asumió su cargo después de que Pedro Castillo intentara disolver el Congreso y formar un gobierno de excepción.

Las protestas, además, reclaman el cierre del Parlamento y el adelanto de comicios. En esta línea, la ley planteaba recortar el mandato de Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir, en principio, en julio de 2026, e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones.

Renuncian dos ministros por la "desproporcionada" respuesta a las protestas

Las manifestaciones han provocado también la renuncia de los ministros peruanos de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, que han dejado este viernes sus cargos seis días después de asumirlos por la "desproporcionada" respuesta a las protestas antigubernamentales en las que han fallecido 18 personas, diez de ellas en las últimas 24 horas.

"Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte", ha escrito Correa en Twitter, donde ha compartido la carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.

Por su parte, Pérez ha enviado otra misiva en la que sostiene que "los lamentables sucesos acontecidos en el país tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible" su permanencia en el Gobierno.

El ministro ha explicado que las circunstancias que lo llevaron a aceptar el cargo "han sido la de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos, lo que compromete el futuro de la república, dentro de los marcos democráticos e institucionales".

"Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que, lamentablemente, se han visto vulneradas en las últimas horas", ha destacado.

Al respecto, ha considerado que Perú debe tener "la responsabilidad de encontrar el rumbo" que conduzca a "un futuro viable a todos los peruanos y peruanas".