El rey Carlos III y la reina consorte Camila han hecho por primera vez su felicitación navideña en el Reino Unido como monarcas a través de una postal que han publicado oficialmente.

En la fotografía que acompaña sus deseos, aparece el monarca Carlos III y Camila, su mujer. "Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo 2023", versa la escueta postal.

Esta imagen fue tomada en los Juegos de Braemar, donde se celebraron juegos tradicionales en Escocia de deportes y baile, una localidad a 97 kilómetros al oeste de Aberdeen.

El retrato fue realizado el 3 de septiembre, cinco días antes de la muerte de la reina Isabel II y de que Carlos III se convirtiera en Rey.

