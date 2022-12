Annie Ernaux: "Está aumentando una ideología fundada en la exclusión de inmigrantes y abandono de los débiles"

Annie Ernaux ha erigido su literatura sobre lo biográfico y político y ambos aspectos han estado presentes en su discurso como premiada del Nobel de Literatura 2022, donde ha repasado las motivaciones que le llevaron a escribir en su juventud y ha denunciado el aumento de una ideología en Europa que está fundada en "en la exclusión de los inmigrantes, el abandono de los más desfavorecidos y la vigilancia del cuerpo de las mujeres".

"Concediéndome la más alta distinción literaria que pueda existir, se está luciendo un trabajo que consiste en la escritura y la investigación personal llevada a cabo en la soledad y la duda. Esta luz no me deslumbra: no la considero una victoria individual; el premio Nobel es en cierto sentido, como una victoria colectiva y comparto el orgullo de ella con aquellos que, de un modo u otro, esperan mayor libertad, igualdad y dignidad para todos los seres humanos, independientemente de su sexo o género, el color de su piel y su cultura", ha leído la novelista.

La Nobel empezó su discurso buscando una frase que le diera “la libertad y la firmeza para hablar sin temblar” y escogió una escrita hace sesenta años en su diario íntimo: “escribiré para vengar mi raza”. Una raza que, dijo, pronto identificó con las mujeres en general. La promesa de venganza atraviesa toda su producción y su vida: De niña de familia humilde -sus padres eran tenderos en Normandía- hasta la Universidad, lo que le abrió las puertas de la burguesía. Un recorrido que le ha conferido un sentimiento de tránsfuga de clase social.