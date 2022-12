Elton John se despedirá del Reino Unido actuando en Glastonbury

El cantante británico Elton John se despedirá de Reino Unido en el festival de música de Glastonbury del próximo verano. Esta serie de actuaciones, al aire libre, tendrán lugar entre el 21 y el 25 de junio en la granja Worthy Farm, situada en el condado de Somerset, al suroeste de Inglaterra.

El festival ha anunciado este viernes que el artista subirá al escenario de Pyramide Stage durante el acto principal. Esta será la última parada de la gira de despedida Farewell en Reino Unido, con la que Elton John determinaba el fin de su carrera a los 75 años. Sin embargo, la última etapa del tour será en torno Australia, Nueva Zelanda y países de Europa en 2023.

“We are incredibly excited to announce that the one and only @EltonOfficial will headline the Pyramid Stage on Sunday night at Glastonbury 2023, for what will be the final UK show of his last ever tour. pic.twitter.com/tpylanY1Rh“