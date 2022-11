A medio camino entre el documental y la ficción Los constructores de la Alhambra, de Isabel Fernández, es un apasionante fresco histórico y humano que nos descubre a los artífices que hicieron posible este palacio-poema, que es único en el mundo. Además de recorrer todos sus rincones de una forma que nunca se ha visto antes. Un documental que cuenta con la participación de RTVE y que se estrena este 25 de noviembre.

“Con este documental, nuestro objetivo era descubrir la historia humana que rodea a la Alhambra –asegura Isabel-. Conocer a quiénes la crearon y cuáles son las razones que les impulsaron a realizar esta obra que sigue fascinándonos. Es la primera vez que se habla de la gente de Al-Ándalus, porque siempre nos acercamos a la Alhambra desde el punto de vista de la historia del arte, estudiando los edificios, la estética… y nosotros intentamos acercarnos a los seres humanos que crearon ese fascinante universo”.

“Me interesa filmar la vida, al ser humano –añade-. Y como no tenemos imágenes de archivo del Siglo XIV, las hemos recreado nosotros con actores. Es casi como si estuviésemos haciendo un archivo de imágenes del Siglo XIV”.

“Queríamos contar que hay una parte de historia de Europa que transcurre entre el siglo VII y el siglo XV, en el sur de la Península Ibérica y que tiene una huella trascendente a nivel cultural, artístico, económico, gastronómico, paisajístico… no solo para España, sino para toda Europa”.

"La Alhambra es el sitio más difícil para rodar en España"

La propia Isabel Fernández (El fill de son pare, Corredors de fons) ha escrito el guion, junto a Margarita Melgar, y han contado con el apoyo científico de los mejores expertos del Patronato de la Alhambra, la Universidad de Granada y la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, en una colaboración artístico-científica sin precedentes.

Además, es la primera vez que la Alhambra acoge un rodaje similar. “A pesar de tener todos los apoyos, el rodaje del documental ha sido complicadísimo --nos confiesa Isabel-. La Alhambra es el sitio más difícil para rodar en España y por eso ha sido un trabajo de seis años. Hemos tenido que rodar con un equipo mínimo, adaptándonos a muchas cosas”.

Preguntamos a Isabel que, después de pasar tanto tiempo entre sus muros, cuál es su lugar preferido de la Alhambra. “He ido un montón de veces a la Alhambra y me sigue sorprendiendo y fascinando cada vez. Curiosamente mi lugar favorito es muy sencillo y todo el mundo puede pasar por allí, porque esta fuera del recinto cerrado. No sé por qué, pero me alucina la Torre de la Cautiva vista desde fuera. Me parece una estampa alucinante porque se percibe la fortificación, lo que es importante porque la Alhambra no es un palacio, es una ciudad, y ahí está esa torre tan bonita. De una belleza minimalista, y donde se aprecia la marca del agua que ha circulado por allí durante tantos años. Tiene una cosa un poco zen, de equilibrio. Y si me preguntas por algo espectacular, me quedo con la Torre de las Infantas, que es una barbaridad”.

“Esta ha sido una gran aventura –concluye Isabel-, pero teníamos que hacer algo grande, porque nadie había hecho algo así antes y dudo que se vuelva a hacer en mucho tiempo”.

Los constructores de la Alhambra, se estrena en cines este viernes 25 de noviembre.