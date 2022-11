El ministro de Agricultura, Luis Planas, confía en que durante la sesión plenaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) se confirme que España podrá pescar 650 toneladas más de atún rojo, lo que elevaría las capturas a 6.800 toneladas.

"Esta tarde se reúne el plenario del ICCAT. Es muy importante desde el punto de vista de la fijación de las cuotas de posibilidades de pesca del atún rojo, una especie muy preciada. La propuesta que se lleva al plenario y que esperemos que se confirme. Confirmaría para España un incremento de cuota de 650 toneladas, lo cual supone prácticamente casi un 10% de la cuota total española", ha indicado.

A su llegada a la reunión de titulares de Agricultura de la UE que se celebra en Bruselas, ha resaltado que se trata de "una buena noticia" y confía en que se confirme en la sesión plenaria.

La ICCAT negocia desde el 14 de noviembre hasta este lunes en Vale do Lobo (sur de Portugal) la pesca de especies importantes para España como el atún rojo, los atunes tropicales o los tiburones.

Propuesta para 2023

Por otro lado, el ministro ha explicado que se está "estudiando" la propuesta sobre las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y el mar del Norte para el próximo año que la Comisión Europea presentó a finales de octubre y que los ministros de los Veintisiete debatirán en su reunión de diciembre, con el objetivo de lograr un acuerdo.

"Parece ser mejor (la propuesta) que la del año pasado, pero siempre digo que nunca hay que confiarse en estas cosas. Hasta el último momento, hasta que no está en la propuesta final y se adopta, no hay, digamos, acuerdo sobre la materia", expone, y señala que es "negociador" y que no desea "revelar la posición de España".

Planas afirma que se trata de un tema "muy complejo" que, además, sucede en un contexto marcado por el cierre a la pesca de fondo de 87 zonas sensibles de las aguas comunitarias en el Atlántico noreste. Un veto inicial que Bruselas redujo a 46 áreas, las de más de 400 metros de profundidad.