Desde la sala de la Cámara Baja, Pelosi, líder del partido en la Cámara de Representantes desde 2003, ha reconocido con nostalgia que la primera vez que visitó la capital estadounidense jamás pensó en que podría pasar de ser "ama de casa a presidenta de la Cámara".

La política demócrata se ha referido a la Cámara de Representantes como "tierra sagrada" y el "corazón de la democracia estadounidense". También ha recordado haber visitado el Capitolio por primera vez cuando era niña, cuando su padre prestó juramento como miembro de la Cámara.

“Join me as I make a major announcement on the Floor of the House of Representatives. https://t.co/Hi7zFqidbV“