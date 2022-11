La abogada independiente luchadora por los derechos humanos Natasa Pirc Musar, apoyada por el centro-izquierda, será la primera presidenta que tenga la república de Eslovenia tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

Pirc Musar, de 54 años, logró el 54% de los votos, mientras que su rival, el conservador y exministro de Exteriores Anze Logar, obtuvo el 46% de los sufragios, según los datos de la comisión electoral basados en el 99% del escrutinio.

"Haré todo lo posible para ser una verdadera presidenta para todos, para trabajar por los derechos humanos fundamentales y constitucionales y por la democracia", ha asegurado la presidenta electa en una comparecencia tras conocerse los resultados.

"Eslovenia se merece más. Se merece una presidenta animosa. Toda mi vida he luchado por los mismos valores -por los derechos humanos, por el Estado de derecho- así que no tuve que prepararme para esta campaña”, dijo.

También anunció que, como presidenta, “cultivará la cultura del diálogo, abogará por que el acercamiento entre los de la izquierda, la derecha, los verdes, amarillos, viejos y jóvenes”.

Uno de sus primeros pasos, anunció, será invitar al palacio presidencial a los líderes de los partidos parlamentarios, para que dejen "de mirar hacia el pasado, sino para volverse hacia el futuro y unificarse en torno a los temas estratégicos” de Eslovenia.

Su rival, Anze Logar, felicitó a Pirc Musar por la victoria y aseguró que será “buena presidenta, si cumple sus promesas de que sería presidenta de todos los ciudadanos”.

“Las elecciones son una fiesta de la democracia. Los electores han decidido: Natasa Pirc Musar será la primera presidenta de Eslovenia. Felicito”, declaró Logar y llamó a todos los que votaron por él a felicitarle también.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha felicitado a Natasa Pirc Musar y ha destacado su europeísmo y que haya “allanado el camino” a futuras generaciones.

“Felicidades, Natasa Pirc Musar, en su elección como presidenta de la República de Eslovenia”, ha señalado Von der Leyen a través de su perfil oficial en Twitter.

La política alemana aseguró que, como primera mujer en ser elegida presidenta de Eslovenia, ha “allanado el camino para las generaciones futuras”. “Compartimos el objetivo de una Unión cada vez más fuerte, democrática y resistente”, afirmó Von der Leyen, quien dijo además estar preparada para trabajar con Pirc Musar.

