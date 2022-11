Unidas Podemos, PP, EH-Bildu y Cs han exigido este miércoles que se esclarezca en el Congreso la tragedia en la frontera de Melilla con Marruecos en la que murieron al menos 23 inmigrantes el pasado 24 de junio. Lo hacen tras conocerse un reportaje de la BBC que contradice la versión oficial del Ministerio del Interior y que señala que la Guardia Civil fue testigo de lo ocurrido y no impidió estas muertes.

La cadena británica también muestra que la avalancha dejó cuerpos en el lado español, lo que ha sido negado por fuentes de Interior que han respaldado a la Guardia Civil, que actuó "de forma proporcional, ajustada a la legalidad y firme" ante un intento de asalto violento a la integridad territorial de España.

Ante estas nuevas informaciones, varios partidos han pedido a Interior difundir las imágenes a las que ha accedido la BBC y también han reclamado la comparecencia del ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska. Desde el PP, su coordinador general, Elías Bendodo, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que aclare si "tenía conocimiento o participó en la orden" de "arrastrar los cadáveres de una frontera a otra" durante el salto masivo a la valla de Melilla.

Un documental de la BBC asegura que la Policía española no impidió la muerte de migrantes la frontera de Melilla

Piden crear una comisión de investigación

Por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, cree que Marlaska "tiene que dar muchas explicaciones todavía". Ha pedido su comparecencia urgente y ha exigido a Interior que remita al Congreso las imágenes de la tragedia. Gamarra se ha mostrado dispuesta incluso a apoyar una comisión de investigación en caso de ser necesario "llegar hasta ese punto".

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha pedido al PSOE que deje de bloquear una comisión de investigación sobre la tragedia, mientras que su portavoz en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ha apuntado que el reportaje "incide en las dudas" manifestadas por su grupo.

Asens ha reprochado que el Gobierno no haya difundido las imágenes y ha advertido que "no puede ser que se oculten" al Defensor del Pueblo, que ya el pasado 14 de octubre consideró en las primeras conclusiones de su investigación que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto en la valla.

Desde EH-Bildu van a volver a solicitar una comisión de investigación en el Congreso, que también piden al PSOE no bloquear, reclaman a Marlaska que comparezca y exigen que se permita a los diputados de la Comisión de Interior que el próximo lunes viajarán a Melilla para ver todas las imágenes de lo ocurrido.

Por su parte, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha denunciado la falta de reacción del Gobierno tras el reportaje y no ha querido "imaginar qué pasaría en este país si esos hechos se producen con un Gobierno de otro color.