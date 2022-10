Semíramis González: 'Nadie debería plantearse que un museo tiene que ser feminista'

“Los museos y cualquier institución cultural han de tener la perspectiva de género y el feminismo como ADN, como misión básica. Nadie debería plantearse que un museo sea feminista”. Son las palabras de Semíramis González, comisaria de arte y gestora cultural, que nos lo deja claro nada más comenzar la entrevista.

De su rotundidad podemos desprender dos cosas. Una, que todavía hay quienes no han entendido que el feminismo tiene que estar en el aire. Dos, que en la práctica aún son los directores de las instituciones los que deciden la mayor o menor presencia de mujeres en sus programas.

“La apuesta de Guillermo Solana, director del Thyssen de Madrid, es una clara demostración de que algunos museos se comprometen con el feminismo. Este año hemos organizado 6 performances de mujeres artistas para que expongan los problemas que les preocupan a las mujeres”, nos cuenta con satisfacción en su mirada.

Una mirada, por cierto, que parece no perderse nada . Y si no, echad un vistazo a la exposición que González acaba de inaugurar en el Instituto Cervantes de Praga : Arquitectura y Feminismo . La muestra análiza, según ella misma indica: “Cómo las ciudades y nuestros hogares se han diseñado durante siglos con una perspectiva muy poco feminista , pensando bastante poco en las personas, por ejemplo, con alguna discapacidad”.

Compromiso feminista

¿Y de dónde te viene a ti tanto compromiso feminista?, no nos queda más remedio que preguntarle. “Pues mira, yo nací en Gijón en 1988. Estudié Historia del Arte en Oviedo y soy la primera en mi familia que pasa por la universidad... En quinto de carrera me vine a Madrid y tuve una profesora, Estrella de Diego, que nos enseñó los mismos discursos de los años anteriores pero con perspectiva de género y es curioso cómo me di cuenta que hasta ese momento no había estudiado a casi ninguna mujer artista. Ahí cambié mi perspectiva”, relata.

Semíramis González, durante la entrevista. RTVE

Esta asturiana orgullosa de su tierra –como todos los asturianos— nos dice también convencida que cada vez hay más mujeres en nuestro país dirigiendo museos, aunque reconoce: “Los hombres lo tienen más fácil en nuestro sector porque existe un reconocimiento natural, o más bien cultural. Se les presupone que van a poder hacer discursos interesantes, obras interesantes… Y que además van a estar disponibles todo el tiempo, cosa que las mujeres no. Es decir, se nos penaliza también por ocuparnos de las tareas del hogar o del cuidado de los hijos”.

“Quién dirige un museo es importante. Quienes lo limpian, también“

Durante la entrevista también hablamos de los cuatro años en que la historiadora dirigió dos ferias de arte, JustMad y JustLX. Todo un máster –dice– para su carrera profesional (y para la vital): “Estar en lugares de poder es estar en un lugar muy vulnerable. Ha habido muchos momentos duros, la verdad, y muchas veces me planteé si me habrían hecho más caso siendo un hombre”.

Para acabar, le preguntamos qué es feminismo. “Feminismo es dar voz a las mujeres y tener en cuenta todas sus perspectivas. Quién dirige un museo es importante pero quienes lo limpian también y tienen que tener unas condiciones económicas justas. Las mujeres, que no se nos olvide, somos la mitad de la población”, concluye.