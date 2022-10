El Tribunal Superior de Jústicia de les Illes Balears ha tombat la prohibició de construir un restaurant a prop de l'Oratori de Portals. L'Audiència considera que es pot atorgar la llicència i que, a més, no genera tant d'impacte visual com altres edificis del voltant. La passada resolució del contenciós-administratiu donava la raó a l'Ajuntament de Calvià en el seu litigi obert amb el Bisbat. Després d'haver denegat els permisos, el TSJIB ara sí que autoritza la construcció de l'establiment.

Fort rebuig dels veïns

El projecte va provocar des de l'inici un fort rebuig dels veïns de Calvià, que s'han manifestat en repetides ocasions per exigir que no es concedís a l'Església l'opció d'obrir un restaurant en un lloc privilegiat pel seu elevat valor natural. La sentència d'apel·lació estableix que la concessió de llicències urbanístiques és un acte reglat i sotmès, per tant. als criteris tècnics del Pla General.