Dimecres dia 2 de novembre es posarà en marxa el carril bus VAO des de l'Aeroport cap a Palma

El carril bus VAO (o carril per vehicles d’alta ocupació) a la Ma-19 en direcció Palma començarà a funcionar el dimecres 2 de novembre. Aquest carril, que comença a l’altura de la incorporació de l’aeroport fins a l’entrada a Palma, té l’objectiu de reordenar la circulació per fomentar una mobilitat més sostenible i en favor del medi ambient en reduir les partícules contaminants. Iván Sevillano, conseller de Mobilitat i Infraestructures ha afirmat que «la implantació del carril bus VAO és una aposta per una nova mobilitat, perquè incentiva l’ús del transport públic i del vehicle compartit».

Reduir les aglomeracions a l'entrada de Palma “La implantació de carrils bus VAO és una alternativa de futur“ Amb aquesta iniciativa, el Consell de Mallorca i la resta d’Administracions tenen l’objectiu de fomentar l’ús del transport públic i vehicles compartits, reduir les aglomeracions de cotxes a l’entrada de Palma i també l’emissió de partícules contaminants. En aquest sentit, Iván Sevillano, conseller de Mobilitat i Infraestructures, ha explicat que «la implantació de carrils bus VAO és una alternativa de futur en matèria de mobilitat, perquè incentiva l’ús del transport públic, ja que aquest es reservarà a autobusos i taxis per fomentar el transport públic, i a vehicles de 2 o més d’un ocupant, per reduir el nombre de cotxes a les carreteres. Tot això enfocat a minvar les aglomeracions i la contaminació».