Una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. Solo este 2022, se estiman 34.750 casos nuevos, según pronostica Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Pero el temido diagnóstico no significa lo mismo hoy que hace 20 años, ni será igual dentro de 10, gracias a la investigación médica.

"Hemos identificado que el cáncer de mama es una enfermedad más heterogénea de lo que creíamos. Es biológicamente diferente, con diferentes subtipos (...) de tal manera que buscamos individualizar el tratamiento", explica a RTVE.es el doctor José Ángel García Sáenz, miembro del Comité ejecutivo del Grupo GEICAM de investigación en Cáncer de Mama.

En el Día Mundial contra la enfermedad, el oncólogo recuerda que ocho de cada diez mujeres superan los cinco años desde el diagnóstico inicial, pero la metástasis continúa siendo una espada de Damocles sobre las pacientes: un 30% de quienes reciben un diagnóstico temprano sufren una recaída con metástasis años después de haber terminado el tratamiento.

"Si no podemos curar, vamos a intentar cronificar la enfermedad. No es solo alargar la vida de la paciente, sino mejorar su calidad, que no se sienta enferma", desarrolla García Sáenz sobre lo que considera el “reto de la próxima década”. Actualmente, el cáncer de mama metastásico tiene una tasa de supervivencia en torno al 25% y suponen entre el 5% y el 6% de los diagnósticos de cáncer de mama.

“Curar con menos” Pero, ¿qué significa desarrollar tratamientos personalizados o dirigidos? “Miramos biomarcadores, por qué a algunos enfermos les va bien un tratamiento y no otro. Todo eso nos permite poco a poco ir estableciendo grupos de pacientes que se pueden beneficiar más de un fármaco o de otro y no hacer tratamiento que, a veces, pueden tener mucha toxicidad, pero poco beneficio”, expone, por su parte, la oncóloga en el Institut Català d'Oncologia (ICO) de Badalona Mireia Margelí, en un vídeo de la institución. La “toxicidad” es la palabra que resuena en las explicaciones de ambos médicos, porque el cansancio, la caída del pelo, el dolor o los problemas menstruales siguen marcando la vida de las pacientes en quimioterapia. Así, según el doctor García Saenz, el objetivo para los tumores en estadios de 1 a 3 es “ser más eficaces” y “curar con menos”. Es decir, “buscar terapias menos tóxicas, cirugías más conservadoras e identificar qué pacientes pueden evitar tratamientos que no necesitan”, apunta. Para la Fundación CRIS Contra el Cáncer, esto supone también desarrollar “un arsenal de fármacos” que permitan “ir atacando las resistencias” de la enfermedad a medida que van apareciendo. “Muchas pacientes no responden a los tratamientos habituales o se vuelven resistentes con el tiempo”, advertía el investigador y director de proyectos Jesús Sánchez en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Un nuevo fármaco demuestra su eficacia para frenar la metástasis del cáncer de mama