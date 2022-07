La adición de un fármaco de inmunoterapia, pembrolizumab, a la quimioterapia de primera línea mejora un 27% la supervivencia global de las pacientes con un tipo de cáncer de mama triple negativo avanzado, según los resultados actualizados de un estudio del International Breast Cancer Center (IBCC).

Este centro, dirigido por Javier Cortés, lidera el estudio internacional KEYNOTE-355, cuyos últimos resultados ha publicado este jueves la revista científica The New England Journal of Medicine (NEJM). Las conclusiones han sido presentadas en congresos como el European Society for Medical Oncology, tras el que recibieron la aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos para indicar el tratamiento.

"Se trata de una noticia muy relevante porque el cáncer de mama triple negativo es actualmente el de peor pronóstico y uno de los subtipos en el que los oncólogos estamos más interesados en encontrar nuevas terapias que mejoren la supervivencia y la calidad de vida de nuestras pacientes", ha destacado Cortés.

Según el investigador, hay muchas pacientes que gracias a este avance pueden vivir hasta tres años más. "Es un nuevo paso adelante, cada vez hay más pacientes en las que empezamos a ver la cronificación de esta enfermedad", ha explicado en el Telediario.