La misión Crew-4 llegó a la EEI el pasado 27 de abril para iniciar una misión científica de seis meses, durante la cual realizaron, entre otros, experimentos para estudiar los cambios similares al envejecimiento que produce la microgravedad en las células inmunitarias humanas y la posible manera de revertirlos.

De igual modo, experimentó con una alternativa al hormigón hecho a base de material que se encuentra en el polvo de la Luna y en Marte, con el que eventualmente se construirían futuras bases espaciales y permitiría economizar misiones de largo recorrido.

“Welcome home! Crew-4 NASA astronauts @astro_watkins, @astro_farmerbob, @astro_kjell, and @ESA’s @AstroSamantha are seen inside the @SpaceX Crew Dragon Freedom after splashdown off the coast of Florida. Check back for more images ��: https://t.co/aaEByAsrES pic.twitter.com/cPobRGiSr5“