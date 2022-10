La empresa de Space X ha enviado este miércoles su quinta nave tripulada con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) que ha conseguido llegar con éxito al laboratorio espacial con pocos minutos de retraso, donde atracó con éxito tras un viaje de alrededor de 30 horas, según se ha podido comprobar en una transmisión en directo.

“Welcome to the International Space Station, #Crew5!



The crew, including NASA's @AstroDuke, commander, and @Astro_Josh, pilot, will spend several months aboard the orbiting laboratory, conducting more than 200 experiments. Follow @Space_Station for updates. pic.twitter.com/W2yBybbdyM“