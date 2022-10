El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que los insultos y pitidos que recibió el 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional no representan a una “amplísima mayoría de españoles”: “La mayoría no nos sentimos reflejados por improperios e insultos que siempre plantean algunos los 12 de octubre en nuestro país a gobiernos progresistas”.

El jefe del Ejecutivo ha hecho esta afirmación en el Congreso de los Diputados un día después de los pitos y abucheos que recibió en su primer desfile de la Fiesta Nacional desde que es presidente, entre los que se escuchó “fuera” y “okupa”. Un pleno en el que los diputados de Vox han llegado, adrede, varios minutos tarde en protesta por el retraso de Sánchez al desfile, que llevó a que el rey Felipe VI tuviera que esperar también unos minutos.

En concreto, Sánchez se ha referido a estos incidentes en una respuesta a EH-Bildu, que ha sido el primero en referirse al tema. “Más allá de los insultos y las descalificaciones que todo presidente de izquierdas se lleva un 12 de octubre por los amigos de… en fin, los amigos”, ha empezado diciendo el presidente del Gobierno. A continuación, ha dicho que “la España plural, diversa y democrática que es la España constitucional” es la que le representa a él, al PSOE y “a una amplísima mayoría de españoles”.

“La mayor parte de Españoles no nos sentimos reflejados ni representados en las descalificaciones, los improperios y los insultos que, a gobiernos progresistas, algunos siempre plantean los 12 de octubre en nuestro país”, ha zanjado.

El PP: “La sociedad española se ha hartado”

En su turno de réplica a Sánchez, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado sin embargo que, aunque el jefe del Ejecutivo crea que en esos pitidos “todo está organizado”, en realidad “es la sociedad española la que se ha hartado” del presidente y su gobierno.

Ante las “mentiras” que, a su juicio, promulga el Gobierno, ha recomendado a Sánchez que “salga a la calle” y no se convierta “en un negacionista de la realidad social y económica” del país. “Entiendo que no pueda pisarla y le resulte muy incómodo tanto abucheo, es posible que le estén haciendo creer aquellos que le rodean que está todo organizado pero no, es la sociedad española que se ha hartado”, ha afirmado, y ha insistido: “Hable con ellos y pregúnteles si están mejor que hace cuatro años, le responderán que no”.

Sánchez ha respondido directamente a Gamarra: “Aplaudir los insultos y descalificaciones de una minoría al presidente del Gobierno, sea quien sea quien esté al frente, es una total irresponsabilidad y dice mucho de su falta de comportamiento”.

Ha secundado así la respuesta que también ha hecho el portavoz del PSOE, Patxi López, a su homóloga ‘popular’ cuando ha preguntado a Gamarra si quiere decir que “un gobierno democrático no puede salir a la calle” y si “está incitando a algunos ciudadanos” a “multiplicar” lo que el PP hace en el Congreso. "Está alimentando a grupos ultras que primero insultan y luego agreden?”, ha preguntado, y ha advertido: “Nada es gratis, no se puede subir a esta tribuna y decir lo que le dé la gana, porque todo tiene consecuencias y es muy peligrosa esa deriva”. Además, ha dicho que es "muy preocupante y muy peligrosa esa deriva patrimonializadora de la derecha que quiere quedarse con los símbolos, con la patria, con la Constitución, con la democracia".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha rechazado el argumento del jefe del Ejecutivo: “No, a usted le han pitado los españoles porque, en el acto de ayer, se hacen cosas muy solemnes, como el homenaje a los caídos asesinados por los enemigos de España y, de esas cosas, la gente se acuerda un 12 de octubre”. Se ha referido así a las víctimas de ETA en una referencia velada a EH-Bildu como socio del Gobierno.