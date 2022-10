El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha declarado esta semana a la revista Gazeta Polska que su Gobierno ha ofrecido a Estados Unidos el despliegue de armas nucleares en su territorio.

"El gran problema de Polonia es que no tiene armas nucleares (...) y no hay posibilidades de que las vayamos a tener en nuestras manos en un futuro próximo. Pero existe una oportunidad potencial de participar en un nuclear sharing. Hemos hablado con los líderes estadounidenses sobre si EE.UU. podría considerar esta posibilidad. El tema está abierto", ha asegurado Duda en la entrevista.

Estados Unidos no ha confirmado que estas conversaciones se estén produciendo. En el Pentágono, a día de hoy, no ven movimientos de Rusia que les lleven a "alterar" su postura "en términos de la paz nuclear", según dijo este jueves Laura Cooper, vicesecretaria de Defensa para Eurasia.

La oferta no es nueva. Ya la hizo en abril el líder del partido gubernamental polaco, el ultranacionalista Partido Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, que entonces era viceprimer ministro.

Fuentes consultadas por RTVE opinan que se trata de "propaganda" o "rumorología". Además de una decisión que afectaría a toda la Alianza, el despliegue de este tipo de armas en un país tan cercano a Rusia podría provocar una escalada que ni los propios Estados Unidos desean.

Qué es el nuclear sharing en la OTAN

La OTAN como tal no tiene armas nucleares, pero sí las tienen tres de sus miembros: EE.UU., Francia y Reino Unido. La doctrina de la Alianza asegura que parte de la función de disuasión nuclear recae en el despliegue de las armas de EE.UU. en suelo europeo. No obstante, la principal garantía de seguridad nuclear no las proporcionan estas armas, sino la capacidad nuclear estratégica de EE.UU., el "paraguas nuclear", que no necesita de un despliegue en el continente.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) destaca en su anuario más reciente que la fuerza aérea estadounidense, la USAF, almacena 100 bombas nucleares en seis bases aéreas de cinco aliados europeos: Kleine Brogel en Bélgica; Büchel en Alemania; Aviano y Ghedi en Italia; Volkel en Países Bajos e Incirlik en Turquía. Se trata de bombas de gravedad (no dirigidas) del tipo B61, considerada muy antigua.

Esto no supone una violación del Tratado de No Proliferación nuclear (TNP) porque en ningún momento se produce una transferencia de armas nucleares (prohibida por los artículos I y II del Tratado): las armas siempre pertenecen y están bajo el control de EE.UU., no de la OTAN ni del país huésped.

Los aliados contribuyen albergando las bombas en sus bases y proporcionando aviones de doble uso, capaces de transportar tanto armas convencionales como nucleares. En esto consiste el nuclear sharing, que podría traducirse por "reparto nuclear", al que se refiere Duda.

Una misión nuclear con estas armas solo podría llevarse a cabo con la aprobación política explícita del grupo de Planificación Nuclear de la Alianza y la autorización del presidente de EE.UU.

Otros siete países dan apoyo aéreo convencional, entre ellos Polonia. Lo que propone Varsovia es elevar el nivel de su participación y albergar armas en alguna de sus bases (como ya hemos dicho que hacen Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía) y que puedan ser transportadas en sus bombarderos, según explicaba este jueves el general Roman Polko, jefe interino del Gabinete de Seguridad Nacional polaco.