El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han vuelto a mostrar unidad este miércoles en la cumbre hispano-alemana en A Coruña. Como ya hicieron en su anterior encuentro, en agosto, los dos líderes han pedido aumentar las interconexiones energéticas y resucitar el gasoducto Midcat por los Pirineos para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, mientras que también han coincidido en reclamar una reforma del mercado eléctrico europeo para bajar los precios.

De este modo, refuerzan su presión a Francia, más reticente frente al proyecto del gasoducto. El Elíseo ha descartado en múltiples ocasiones resucitar el tubo que cruzaría los Pirineos por Cataluña, un proyecto que quedó enterrado en 2019 después de que los reguladores español y francés consideraron que no era rentable. Ahora, Alemania presiona para su aprobación para diversificar sus proveedores de gas y reducir su gran dependencia de gas ruso.

Según el plan de acción conjunta aprobado tras la reunión entre Sánchez y Scholz, en la que han participado también 15 ministros de cada Gobierno, "la construcción de un gasoducto suficientemente grande y preparado para transportar hidrógeno a través de los Pirineos antes de 2025 es de importancia primordial para lograr un mercado energético robusto dentro de la UE".

El canciller alemán ha asegurado que no tiene la impresión de que Francia "haya excluido" esta opción , y ha insistido en que, en todo caso, la construcción del Midcat se llevaría a cabo en "cooperación amistosa" con Francia.

"Algunas interconexiones a lo mejor no son rentables ahora, pero pueden llegar a serlo . Si las vías de transporte de gas ya no funcionan hacen falta otras", ha añadido Scholz, en alusión a los gasoductos Nord Stream, que sufrieron varias fugas que los han dejado inutilizados .

El escudo antimisiles, fuera de la agenda

Más allá de la seguridad energética, los dos países han acordado intensificar su cooperación en defensa y han destacado la importancia de la cooperación en materia de armamento e industria para fortalecer las capacidades defensivas europeas.

Sin embargo, en la reunión no han abordado la posible colaboración española con el escudo antimisiles europeo que ha propuesto Alemania para ofrecer una respuesta común en caso de ataque aéreo. "Se trata de una medida que tiene que ver con la política de defensa alemana" que en todo caso podría beneficiar a sus vecinos directos, ha afirmado Scholz.

"No hemos tratado este tema, no ha sido objeto de discusión entre ambos líderes. Cuando sea objeto de debate lo estudiaremos, como no puede ser de otra manera", se ha limitado a responder Sánchez, por su parte.

"España y Alemania están decididas a intensificar su cooperación en la aplicación del Concepto Estratégico de Madrid, aprobado en la Cumbre de la OTAN en junio, y a fortalecer la cooperación UE-OTAN", se lee en la declaración conjunta de los dos países.