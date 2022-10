Según la simulación, una hora después del impacto, el tsunami se había extendido fuera del Golfo de México y hacia el Atlántico Norte. Cuatro horas después, las olas habían atravesado el Canal de América Central y se habían adentrado en el Pacífico.

Un día más tarde, habían atravesado la mayor parte del Pacífico por el este y la mayor parte del Atlántico por el oeste y habían entrado en el océano índico por ambos lados. A las 48 horas del impacto, las olas del tsunami habían alcanzado la mayor parte de las costas del mundo.

Los modelos indican, además, que la altura de las olas en mar abierto en el Golfo de México superaron los 100 metros, con alturas de ola de más de 10 metros cuando el tsunami se acercó a las regiones costeras del Atlántico Norte y a partes de la costa del Pacífico de Sudamérica

