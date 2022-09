A Francisco, malagueño jubilado de 73 años, se le rompió- literalmente-, el corazón. Fue hace nueve meses en un accidente de tráfico en el que viajaba con su mujer. Chocó frontalmente contra otro vehículo y el impacto del volante contra su pecho le provocó una fisura de cinco centímetros en una de las cavidades.

Llegó en estado crítico al Hospital Regional de Málaga. De inmediato, los médicos de urgencia detectaron que la rotura cardiaca no estaba contenida. A pesar del impacto, su corazón seguía latiendo y no sufrió el taponamiento de sangre que le hubiese producido el pericardio, la membrana que protege al corazón. Algo que Francisco no tenía desde los 14 años cuando le operaron para quitárselo.

Francisco pasó 48 días en la UCI del Hospital Regional de Málaga tras una complicada operación a vida o muerte. Tuvieron que conectarle rápidamente a una máquina que extrajo parte de la sangre del corazón. La suficiente para que los médicos pudieran tapar el orificio. Para salvarle la vida fue necesario colocarle un parche fabricado con tejido bovino.