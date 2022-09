En esta semana europea del deporte en A golpe de bit hemos querido conocer de cerca las impresiones de varios deportistas de élite, que nos enseñan los trucos para triunfar en las distintas disciplinas deportivas y poder llegar lo más lejos posible.

1.Practica el deporte que te guste

Tienes que tener claro que dedicarás muchas horas a entrenar para alcanzar un buen nivel en el deporte que has elegido. Por lo tanto, es necesario que esa disciplima deportiva te guste. No hay que forzar la elección ni practicar algún deporte que no nos inspire o motive.