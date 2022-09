Los referendos de adhesión impulsados por Moscú en suelo ucraniano han despertado muchos fantasmas en países vecinos como Georgia.

Allí, en las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del sur, se organizaron procesos similares de independencia. Muchos georgianos se negaron a abandonar su tierra.

01.14 min Ciudadanos rusos huyen de una posible llamada a filas por Georgia

La policía de la zona ha conducido a un equipo de TVE hasta Osetia del Sur, ocupada por Rusia en la guerra de 2008.

Allí, al otro lado del alambre de espino, entre los arbustos, aparece la anciana Valia que, a sus 93 años, es un símbolo nacional georgiano porque se ha negado a abandonar su casa.

"Me encuentro con los soldados rusos a diario y cuando me dicen que me marche me niego y les respondo que estas son mis tierras y que esta casa la construyó mi marido y que él antes de morir me pidió que no me fuera porque esto es tierra georgiana".