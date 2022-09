El flamenco contemporáneo y el clásico se encuentran en las propuestas de diversos artistas en Sevilla

Tras casi un mes de recorrido, finaliza la cita flamenca internacional más importante, la XXII Bienal de Flamenco de Sevilla. Se han realizado multitud de talleres, conciertos y exposiciones. Además, se han estrenado algunas películas. Fue el caso del documental ‘Potaje Gitano de Utrera’, obra audiovisual que da visibilidad a la evolución y crecimiento del espacio pionero y decano de los festivales flamencos. La película está producida por Hermandad de los Gitanos de Utrera con el apoyo del Ayuntamiento de Utrera.

En esta edición de La Bienal se hace patente el relevo internacional que está sufriendo el flamenco. Es un arte vivo que no puede aislarse del contexto social que le rodea. El público también tiene que ser lo suficientemente valiente de consumir flamenco del siglo XXI. La Bienal les deja su espacio y hace eco de todas las vertientes gracias a las voces de los artistas que presentan sus proyectos. Aquí podrás encontrar algunos de ellos.

Isidora O’Ryan afirma que trabajar juntas ha sido una maravilla. “Para mí, este mundo del flamenco es completamente nuevo, entonces ha sido un gran desafío”, afirma la chelista. “Ella ha sido también muy generosa al permitirme entrar a su mundo. Me ha ido enseñando cosas de manera muy amable”. Florencia Oz admite que, a pesar de ser una gran fortuna, hay un exceso de confianza . “A veces uno no se controla tanto si es alguien de tu sangre. Estás muy libre, pero, por otro lado, te relajas también.”

‘Jaleo is a crime’ de Los Voluble

Pedro y Benito Jiménez formaron Los Voluble para poner en valor la mesa audiovisual. Es el instrumento que han ido configurando durante los veinticinco años de existencia de Los Voluble. Gracias a él, modifican los sonidos a través de efectos.

“Nosotros no nos dedicamos a la crítica o a la investigación flamenca, la reutilizamos.“

‘Jaleo is a crime’ es el proyecto que presentan en La Bienal. Se trata de la segunda parte de ‘Flamenco is not a crime’, que fue su primer espectáculo. Con su propuesta se enfrentan a los críticos que piensan que el flamenco está muerto y que son reacios a las nuevas fusiones, aunque no tengan argumentos. “El error del purismo es ser talibán o ser templario”, afirma Benito. “Nosotros consumimos mucho flamenco ‘puro’. Nos encanta. Seguimos a esos críticos, que le sale espuma por la boca, porque algunos de esos críticos son buenos documentalistas e investigadores. Agarramos cosas que nos parecen bastante interesantes. Nosotros no nos dedicamos a la crítica o a la investigación flamenca, la reutilizamos”.

De esta manera, queda constancia de que el flamenco es un arte moderno y contemporáneo. “Se ha mezclado desde el principio con todas las vanguardias. Dejémosle que siga haciéndolo, o sea, no hay que poner taludes porque no se va a morir”, recuerda Pedro.

“Un pregón no es nada distinto de lo que es una sesión de DJ.“

A Benito Jiménez le gusta la Semana Santa. “Un pregón no es nada distinto de lo que es una sesión de DJ. La dinámica del propio pregón tiene que tener unos subidones hasta un momento que te toca el corazoncito”, explica. “En una discoteca es lo mismo, o sea, un DJ tiene que subir, subir, meter un petardazo, después bajarlo para después poder subir. Los mezclamos porque para nosotros es la misma idea. En la mochila del espectador es donde está la diferencia.”

El proyecto no puede evitar la improvisación al utilizar elementos en tiempo real. “No podríamos darle al play y que empiece. Es imposible. Nosotros todo tenemos que tocarlo en directo. La escaleta que veis es una escaleta de puntos, es decir, lugares a los que tenemos que llegar, pero lo que ocurre en medio de esos puntos nunca es igual”, confiesa Pedro.

Los Voluble no le tienen miedo al fallo. Ese riesgo forma parte de la idea del espectáculo. “El fallo, en ese caso, es bello porque ves que estamos entregados a eso que estamos haciendo. No somos perfectos. No vamos a hacerlo perfecto”, reconoce Benito.