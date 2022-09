En la sala de la exposición de CaixaForum de Madrid Momias de Egipto. Redescubriendo seis vidas hace frío. Un mensaje sobre un atril metalizado anuncia que la temperatura del entorno se ajusta a las necesidades de las momias que están expuestas dentro.

Seis cuerpos, perfectamente envueltos junto a sus sarcófagos y 260 objetos procedentes del British Museum, reposan en las ocho salas que viajan a través de la medicina, la alimentación, las creencias y las enfermedades del antiguo Egipto. Un funcionario encargado de unos dominios, dos sacerdotes, una mujer casada, un niño y un joven grecorromano del que se desconoce su identidad son las momias protagonistas. Todos ellos vivieron en diferentes épocas del antiguo Egipto, entre los años 800 a.C. y 100 d.C.

Un viaje que no ha resultado sencillo, pues todos los objetos han sido trasladados en camión y en barco: "Las cajas son muy impresionantes, se han tratado con mucho cuidado y con todo el respeto . No hablamos solo del embalaje, sino del tratamiento, estamos hablando de restos humanos", explica González de Castejón.

La nueva exposición ofrece una visión de cómo vivía y moría la gente a lo largo del valle del Nilo entre el 800 a. C. y el 100 d. C. - Ver ahora Fundación "La Caixa"

Las momias, ¿quién es quién?

La primera momia expuesta es la de Ameniryirt, un funcionario de Tebas, Dinastía XXVI, c. 600 a. C. Se sabe relativamente poco de la historia de Ameniryirt antes de que llevaran sus restos al British Museum en 1839. Ameniryirt padecía un cáncer de los tejidos blandos extendido a los huesos. Además, el sacerdote también sufría ateriosclerosis. Cualquiera de las dos enfermedades podría haber causado su muerte: "Padecían las mismas enfermedades que nosotros: arteriosclerosis, colesterol. En realidad, los objetos que aparecen con ellos explican las formas de vida, los asemeja a nosotros", explica Iván Pintor Irazo, profesor de Comunicación Audiovisual y escritor.

La exposición 'Momias de Egipto: Redescubriendo seis vidas' se puede disfrutar en CaixaForum Madrid. - Ver ahora Fundación "La Caixa"

Nesperennub, la segunda momia, era un sacerdote de Tebas, Dinastía XXII, c. 800 a. C. Las inscripciones de su sarcófago lo identifican como miembro del templo de Karnak, el complejo religioso más importante de Tebas, la actual Lúxor. La nitidez de los escaneos permite identificar la mayoría de los amuletos por su forma. Los datos de las tomografías también nos indican con qué materiales se confeccionaron.

Entre las momias, hay otro sacerdote más: Penamunnebnesuttawy, procedente del norte Dinastía XXV, c. 700 a. C. Gracias a las tomografías computarizadas, sabemos que el cuerpo de Penamunnebnesuttawy fue cuidadosamente momificado. A diferencia de los de las dos momias anteriores, el embalsamador no extrajo su cerebro: "Es visible la extracción de los órganos, aparece constantemente. Sin embargo, a dos de las seis momias no les extrajeron el cerebro. La gente de aquella época consideraba que el cerebro no era fundamental, las personas pensaban que el cerebro no era valioso y en este caso no lo quitaron porque pensaron que no afectaba a la momificación. Otra de las cosas interesantes es el corazón, que se ha dejado en la caja torácica, algo muy común. Consideraban el corazón la semilla del intelecto", confirma Vandenbeusch.

Vasos canópicos de Djedbastiufankh Hawara. E11. Caliza. Egipto, Dinastía XXX, ca. 380-343 a.C. ©Trustees of the British Museum. - Ver ahora Fundación "La Caixa"

La única mujer momificada de la muestra es Takhenemet, una mujer casada de Tebas, Dinastía XXV, c. 700 a. C. Fue enterrada en tres sarcófagos encajados uno dentro de otro. Su cuerpo fue cuidadosamente momificado y, dice González de Castejón, llevaba el pelo recogido en la parte superior de la cabeza: "En la momia de la mujer, por ejemplo, se ve un moño y restos de pelo. Pero también, encontramos amuletos, nos hablan sobre la magia después de la muerte".

Parece que la momificación de los niños era poco habitual en el antiguo Egipto, pero todo indica que aumentó su práctica durante el periodo romano. En la exposición hay una momia de un niño pequeño de Hawara del periodo romano, c. 40-55 d. C.​ El niño tenía unos cuatro años cuando murió. Su retrato, pintado con delicadeza, sugiere que procedía de una familia de la élite: "El niño de la exposición tiene esa praxis tan bonita de pintar a los muertos. Y los pintaban en su esplendor, porque era una manera de perdurar la imagen y los nombres, tan importantes para ellos", concluye Pintor.

Momia de un niño (detalle). Hawara, Egipto. Período Romano, c. 40-55. Restos humanos, yeso, lino, resina y oro.© Trustees of the British Museum - Ver ahora Fundación "La Caixa"

La última momia de la exposición pertenece a un joven del Egipto grecorromano entre el 100 a. C. - 100 d. C. Este joven, de nombre desconocido, parece que vivió a finales del periodo griego o a principios del romano. A pesar de su notable estado de conservación, las tomografías computarizadas del cuerpo del joven revelan un gran desorden en el contenido de sus cavidades pectoral y abdominal. Esto se puede deber a una posible profanación del cuerpo en búsqueda de objetos de valor con los que pudo ser momificado.

Es la primera vez que la exposición Momias de Egipto. Redescubriendo seis vidas llega a España y, después de su clausura en Madrid, seguirá una larga itinerancia que la llevará a CaixaForum Barcelona, a CaixaForum Sevilla, al nuevo CaixaForum València y a CaixaForum Zaragoza.