La comunitat britànica de les illes dona el darrer adeu a la reina Elisabet II

Amb un silenci sepulcral i molt emocionats així han seguit els britànics el funeral de la reina Elisabet II des d'un bar de Palmanova a Mallorca. Els propietaris del local han instal·lat una pantalla gegant amb el senyal de la BBC. "Avui no és un dia per veure el futbol o tenir música al local. Tots els britànics volen veure el funeral de la monarca i per això hem posat la BBC" Ens ho explica el responsable del bar sense aturar de fer feina.

Alguns britànics s'han emocionat durant l'ofici “Els britànics estan molt emocionats, hem vist a un parell que han plorat i tot“ Calculen que hi ha unes 180 persones assegures a la terrassa. La majoria són britànics, però també hi ha alguns residents. "Volíem prendre un cafè i hem vist que transmetien el funeral d'Elisabet II. Els britànics estan molt emocionats, hem vist a un parell que han plorat i tot" Las mejores imágenes del funeral de Isabel II RTVE.es