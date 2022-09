El caso arranca cuando Enoch Burke, profesor de secundaria en un instituto de Irlanda, se negó a dirigirse a un estudiante que se encontraba en transición de género por su nuevo nombre. En su lugar, el docente optó por usar el pronombre “ellos”. Según relata la BBC, este fue el motivo por el que el profesor se encaró con la directora del instituto en un evento público organizado por la escuela en el mes de junio.

Tras este incidente, el instituto le suspendió de empleo y sueldo y abrió una investigación. Sin embargo, según denunció el instituto, el profesor siguió presentándose en las clases que tenía programadas. La corporación pública irlandesa RTE explica que tras la denuncia llegó una orden judicial que le prohibía el acceso al instituto a pesar de la cual Burke se volvió a personar en su clase a la hora habitual. El desacato a esta orden judicial de alejamiento de sus alumnos es lo que motivó su encarcelamiento. Aquí puedes repasar la historia también contada por otros medios de comunicación irlandeses y británicos (1, 2 y 3). Según RTE, el profesor declaró ante el juez que el cambio de género es "contrario" a sus creencias cristianas.

Según los medios de comunicación que han cubierto la noticia, el juez que llevó el caso, Michael Quinn, explicó que en el fallo “no se pronunciaba sobre […] los argumentos del Señor Burke con respecto a sus creencias religiosas o su suspensión, sino simplemente sobre la cuestión de si había habido una violación deliberada de una orden judicial”. Un segundo juez que llevó el caso señaló que “no se centraba en el tema del transexualismo sino en una solicitud de una orden judicial adicional que concedió”. En el mismo sentido, el canal Virgin Media también ha informado de que el profesor fue encarcelado por desacato al tribunal.

“More details on today's hearing where teacher Enoch Burke was jailed for contempt of court



He is refusing to comply with an order to stay away from Wilson's Hospital School and said he intended to go to the premises again as "that's my job"pic.twitter.com/aOSJ6SRPHZ“