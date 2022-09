El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha criticado este martes a Mbappé por sus risas sobre la polémica de los desplazamientos en avión del PSG y ha remarcado que "todo el mundo debe tomarse en serio el cambio climático".

En una entrevista al canal BFMTV, ha reconocido que adora al joven jugador francés, pero "era el momento más inoportuno para reírse" y la respuesta de Galtier estuvo "fuera de lugar".

Aunque Le Maire no se ha cerrado a limitar con regulaciones el uso de vuelos privados, ha insistido en su posición de que "el reto (del cambio climático) supera la cuestión de los aviones privados y de las piscinas". A su juicio, "no podemos quedarnos en los símbolos".

La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, apoyó la propuesta hecha por el directivo de la empresa ferroviaria SNCF en rueda de prensa, y puso como ejemplo al Betis español y su cooperación con Renfe. De hecho, en su cuenta de Twitter se ha dirigido a Galtier, a quien ha indicado que normalmente da "respuestas más pertinentes".

“M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ? @PSG_inside @CBeaune #Sobriété #Mbappe #Galtier #psg #TGV https://t.co/gzmcjI4N8J“