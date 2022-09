En el jardín de Eve Butler ya no crecen frutas y en su cuerpo algo le dice que la están envenenando. Hace poco perdió un pecho por el cáncer. Un día se mojó con la lluvia y la piel de su cara se cayó, como si se hubiese quemado. "Lo que he estado respirando y bebiendo es lo que me ha enfermado", nos dice. A pocos metros de su casa hay más de 100 depósitos con productos petroquímicos. "No se distingue dónde acaba una industria y empieza la siguiente", lamenta. Eve vive en St. James, Louisiana, en pleno "corredor del cáncer".

Hace décadas que esta zona se ganó ese apodo. Es un tramo del río Misisipi, de Baton Rouge a Nueva Orleans: 160 kilómetros con más de 150 refinerías y plantas químicas. Según la EPA, la Agencia de protección Ambiental de Estados Unidos, el riesgo de contraer cáncer aquí es 50 veces mayor que la media del país.

Mientras recorremos la zona nos golpea un olor químico. A orillas del río vemos una industria detrás de otra. Las tuberías con petróleo y gas cruzan la carretera y pasan a pocos metros de las casas. Mary Hampton tiene 83 años y recuerda cuando la vida era muy diferente: "plantábamos caña de azúcar, podías dejar las ventanas abiertas y jugar al aire libre, podías regar con la manguera y beber el agua del grifo... ahora vivimos con miedo, miedo al cáncer todos los días".

En el corredor del cáncer ninguna casa se libra de la enfermedad Antes de ser "Cancer Alley", el corredor del cáncer, esta tierra era "Plantation Country", país de plantaciones, plagada de campos de caña de azúcar. A los tatarabuelos de Mary los obligaron a trabajar como esclavos. Luego, siguieron trabajando la tierra "con amor, sangre, sudor y lágrimas. Mi padre no tenía estudios y crio a nueve hijos. Compró ocho acres de tierra y nos dejó a cada uno una propiedad. Creyó que nos estaba dejando una herencia, pero nos dejó una sentencia de muerte". “Creyó que nos estaba dejando una herencia, pero nos dejó una sentencia de muerte“ Visitamos varias calles y en todas se repite la misma historia: ninguna casa se libra del cáncer. Reunimos a cuatro vecinos en una pequeña iglesia en St. James, y ocurre lo mismo: en los cuatro hogares sufren la enfermedad. Mary ha perdido en 5 años a media familia, todos con cáncer. "El gobierno no está haciendo su trabajo, no nos está protegiendo", nos dice. Janice acaba de superar un cáncer de mama. "Cuantas más plantas químicas vengan, más vamos a morir", denuncia. En casa de Melvin tienen cáncer su abuelo, su abuela, su madre y su hermano. "Las emisiones están en el río y en el aire, tu cuerpo se contamina cuando te duchas", dice. Y Lydia perdió a su marido por el cáncer. Ahora se siente intranquila cuando sale al jardín de casa. A solo 500 metros está una industria que emite cloropreno, muy cancerígeno. 02.09 min El "corredor del cáncer" de Estados Unidos: más de 150 refinerías y plantas químicas a orillas del Misisipi Durante décadas vivieron aquí sin saberlo. "Cuando llegaron las plantas químicas escuchamos que venía la industria, que venían puestos de trabajo, pero los negros no los conseguimos", dice Lydia. "No nos dijeron nada sobre las emisiones ni la exposición a los productos químicos, nos preocupaba que hubiese un accidente o una explosión, pero no lo que estábamos respirando".

"No hay ningún lugar seguro en todo el distrito. Todo está contaminado" Descubrieron que los estaban envenenando hace seis años, cuando la organización LEAN y la científica Wilma Subra les hicieron una visita. Subra les dio una cifra que no pueden quitarse de la cabeza: 0,2. Es la cantidad máxima permitida de microgramos por metro cúbico de cloropreno. Ahora hay vecinos que llevan camisetas con ese número: 0,2. Alrededor de la fábrica han colocado una veintena de medidores y prácticamente todos registran cantidades de cloropreno muy superiores. El medidor que más preocupa a los vecinos está en la puerta de una escuela de primaria. En febrero registró 22,936: más de 100 veces más de lo autorizado. Wilma Subra denuncia que a pesar de estos datos, la empresa sigue operando "y sigue envenenando a la gente cada día, 24 horas al día. Aquí durante el recreo puedes ver a los niños corriendo, respirando hondo e inhalando cloropreno". La escuela documentó cómo sus alumnos y sus profesores estaban enfermando, "pero cuando el departamento de salud intervino dijo que no podían mover la escuela, porque no hay ningún lugar seguro en todo el distrito. Todo está contaminado". “Cuando el departamento de salud intervino dijo que no podían mover la escuela, porque no hay ningún lugar seguro en todo el distrito.“ Otros medidores están junto a las casas. Son sobre todo barrios negros. En el país de la esclavitud, la segregación y una larga historia de racismo estructural, las fábricas contaminantes en esta zona fueron instalándose más cerca de los negros. La esclavitud: siglos de dominación que llegan a nuestros días La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que esto es un caso de racismo medioambiental. Los blancos viven más alejados de las fábricas. En algunos casos, se mudaron y vendieron sus casas a vecinos negros que no sabían qué estaba ocurriendo. Es el caso del padre de Mary Hampton y esos 8 acres de tierra que con tanto orgullo compró para sus hijos. En otros casos, el ayuntamiento no dio permiso a las empresas para instalarse junto a los barrios blancos. En cambio, en el barrio negro de Eve Butler cambiaron el uso del suelo e ignoraron a los vecinos. En otros casos, los vecinos blancos tenían dinero para mudarse y lo hicieron. En el barrio negro de Lydia, en cambio, "aunque quisiéramos, no tenemos dinero para ir a otro sitio".